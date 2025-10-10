[포토] '다시 일상으로'

10일 서울 종로구 세종로 네거리에서 추석 연휴를 마친 직장인들이 출근길에 오르고 있다.







AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>