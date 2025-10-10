콘텐츠 인공지능(AI) 솔루션 업체 포바이포 포바이포 389140 | 코스닥 증권정보 현재가 11,130 전일대비 710 등락률 -6.00% 거래량 112,111 전일가 11,840 2025.10.10 09:08 기준 관련기사 포바이포, 유상증자 통해 AI 솔수션 사업 신성장 동력 마련[특징주]포바이포, 300억 주주배정 유증 소식에 13%↓포바이포, 올 2분기 EBITDA 기준 흑자 전환 전 종목 시세 보기 close 는 300억원 규모 유상증자를 통해 AI 픽셀(PIXELL) 솔루션 사업 본격화에 따른 투자 자금을 마련한다고 10일 밝혔다.

1차 발행가는 오는 13일 산정한다. 증권신고서에 따르면 이번 유상증자로 신주 310만주를 발행한다. 발행주식 총수의 27.75% 수준으로 총 발행 규모는 298억5300만원이다. 1주당 신주 배정 주식수는 0.27753568주이며, 예정발행가는 기산일 종가와 비교해 25% 할인한 9630원이다. 신주상장 예정일은 12월29일이다.

포바이포는 지난달 5일 이사회에서 약 300억 원 규모의 주주배정 후 실권주 일반공모 방식의 유상증자를 결의했다. 조달한 자금은 AI 픽셀 사업의 고도화를 위한 핵심 분야에 투입한다. 주요 사용처는 ▲AI 모델 고도화 및 신제품 R&D ▲글로벌 영업망 확대 ▲전략적 제휴 및 파트너십 강화 ▲연구개발 인력 확충 등이다.

구체적으로는 인터넷 데이터 센터(IDC) 통합 및 증설, 기초 AI 모델 성능 향상 연구, 미국 법인을 통한 판매 네트워크 확장, CDN 및 MSP 등 인프라 파트너십 강화, 딥러닝 기반 영상 화질 최적화 기술 개발, AI 모델 트레이닝 등이 포함된다.

이사회는 화질 개선 AI 솔루션 픽셀의 신제품을 출시하고 영업도 강화해야 회사 성장도 담보할 수 있다는 전략적인 판단을 바탕으로 유상증자를 결의했다.

윤준호 포바이포 대표는 "올 하반기 출시 예정인 실시간 화질 개선 모델 'AI픽셀 스트림'은 스포츠 중계나 공연 실황 등 실시간 콘텐츠에 최적화된 기술"이라며 "새로운 시장을 창출할 수 있는 잠재력이 크다"고 소개했다. 이어 "이번 유상증자를 통해 신제품 상용화와 해외 진출에 실질적인 동력이 마련될 것으로 기대한다"고 덧붙였다.





