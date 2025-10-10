본문 바로가기
Dim영역
사회
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

일반

뒷돈 받고 학원에 문제 판 서울 교사들 142명…87%가 '경징계'

박은서인턴기자

입력2025.10.10 08:52

수정2025.10.10 09:19

시계아이콘00분 52초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

서울 교원 142명 적발…중징계는 18명뿐

뒷돈 받고 학원에 문제 판 서울 교사들 142명…87%가 '경징계'
AD
원본보기 아이콘

서울 교원 142명이 사교육 업체에 모의고사 문제를 넘기고 대가를 챙긴 사실이 드러나 징계를 받게 됐다. 그러나 이들 대부분이 경징계에 그쳐 논란이 예상된다.


서울시교육청은 10일 "사교육 업체와 불법 문항 거래를 한 서울지역 공·사립 교원 142명에 대한 감사 결과를 각 소속 기관에 통보하고 징계위원회에 징계를 의결하도록 요구했다"고 밝혔다

공립 교원 54명 중 4명은 중징계, 50명은 경징계가 적절하다고 판단했으며 이들에게는 부당이득액의 3배 또는 1배에 해당하는 징계부가금 41억원도 부과된다. 사립 교원 88명 중에서는 14명에게 중징계(해임 1명·강등 2명·정직 11명)를, 74명에게 경징계(감봉 69명·견책 5명)를 내리도록 했다.


결국 징계 대상자 142명 가운데 중징계를 받은 교원은 18명뿐으로 경징계 비율이 87.3%에 달한다.


앞서 감사원은 지난 2월 발표한 감사 결과에서 전국 공·사립 교원 249명이 2018~2023년 사이 사교육 업체에 모의고사 문항을 제공하고 약 213억원을 받은 사실을 적발했다. 이 중 서울 교원들이 받은 금액은 전체 75%인 160억원에 달한다.

일부 교원은 판매한 문제를 학교 시험에 재출제하거나 팀을 꾸려 조직적으로 문항을 거래한 것으로 드러났다. 이는 국가공무원법상 제64조 영리업무·겸직 금지 조항, 청탁금지법 제8조 금품수수 금지 조항, 학원법 제3조 교원의 과외교습 제한 규정을 위반한 행위다.


서울시교육청은 문제의 재사용 여부, 거래 규모, 가담 정도 등을 고려해 징계 수위를 결정했으며 청탁금지법 위반자는 별도로 수사기관에 고발할 방침이다. 또 공·사립 교원 간 형평성을 위해 사립 교원에도 징계부가금을 부과할 수 있도록 관련 법 개정을 건의할 예정이다.


정근식 서울시 교육감은 "이번 사안은 학생과 학부모의 신뢰를 저버리고 공정한 교육환경을 무너뜨리는 중대한 비위"라며 "공정성과 책임성을 훼손하는 어떠한 행위도 용납하지 않고 재벌 방지를 위한 제도 개선과 청렴 교육을 강화해 나가겠다"고 말했다.





박은서 인턴기자 rloseo8@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"임금삭감 없는 정년 65세…신입도 초봉 올려줄게" 특단 대책 내놓은 日 은행 "임금삭감 없는 정년 65세…신입도 초봉 올려줄게"... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

2주간 산후조리원 비용이 4020만원…'강남 D 산후조리원, 최저가보다 33.5배 비싸'

예상가의 4배, 10분만에 낙찰…경매 나온 아인슈타인 최애 소장품

"연예인은 축의금 1000만원 한다?"…딘딘, 현실 액수 공개

韓 문화 아이템 '뮷즈' 세계로 나간다...홍콩·북미·유럽 진출

해외직구 어린이용 헬멧서 나온 발암 물질… 기준치 746배

현대차 자율주행 수소트럭, 美 타임지 선정 '2025 최고 발명품'

조부모→손주 증여 5년간 3.8조원…"3분의2 초등학교 졸업전 증여"

새로운 이슈 보기