[클릭 e종목]"카카오, 앱 개편 아닌 AI 도입이 핵심"

대신증권은 10일 카카오에 대해 카카오톡의 핵심은 인공지능(AI) 서비스 도입이라고 분석했다.

이지은 대신증권 연구원은 "지난달 카카오톡 앱 개편에 따라 트래픽 이탈 우려 등 부정적 여론이 형성됐다"며 "앱 개편에 따른 유저 반발과 관련해 카카오는 올해 4분기 롤백을 결정했다"고 설명했다.

이어 "광고 실적 전망치에 미칠 영향은 미미할 것으로 판단한다"며 "카카오톡의 핵심은 AI 서비스 도입이 될 것"이라고 덧붙였다.

그는 "카카오톡은 이달 말 챗GPT를 도입한다"며 "다음달에는 AI 에이전트 기능을 출시할 것"이라고 내다봤다.

이 연구원은 "AI 서비스 도입 시 기존 톡비즈의 광고, 커머스 매출의 증가율 회복도 기대한다"며 "내년부터 새롭게 기대할 수 있는 매출은 신규 구독, 검색 광고 등"이라고 분석했다. 아울러 "2027년에는 외부 파트너사들과의 결합을 통한 거래 수수료 매출까지 발생할 것"이라며 "주가는 카카오의 매출 증가율, 특히 본업인 톡비즈 매출 증가율 회복 여부에 영향을 받아왔다"고 설명했다.

그는 "AI를 도입한 톡비즈의 내년 매출 증가율은 코로나19 시기 이후 처음으로 두 자릿수를 기록할 것"이라며 "톡비즈뿐 아니라 페이, 모빌리티, 카카오게임즈 등 연결 자회사까지 내년에는 이익이 늘어날 것"이라고 강조했다.





박형수 기자 parkhs@asiae.co.kr



