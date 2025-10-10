트럼프 "이스라엘 인질 20명 전원, 13~14일 석방"

"모든 인질 석방 확보…직접 방문할 것"

가자 평화구상 2단계로 하마스 무장 해제 시사

"전 세계가 찬사" 노벨평화상 수상 욕심 드러내

도널드 트럼프 미국 대통령은 이스라엘과 팔레스타인 하마스가 '가자 평화구상' 1단계에 합의한 것과 관련해, 하마스에 억류된 이스라엘 인질 20명이 오는 13일께 석방될 예정이라고 9일(현지시간) 밝혔다.

트럼프 대통령은 이날 백악관 국무회의에서 "어젯밤 우리는 중동에서 중대한 돌파구를 마련했다"며 이같이 말했다. 그러면서 "많은 이들이 이뤄질 수 없다고 말했던 일"이라며 "우리는 가자지구 전쟁을 종식시키고 더 큰 차원에서 평화를 이뤘다. 이 평화가 영원히 지속되길 바란다"고 밝혔다.

그는 "남아 있던 모든 인질의 석방이 확보됐다"며 인질들이 "월요일(13일) 또는 화요일(14일)에 풀려날 것"이라고 설명했다. 또 "인질을 데려오는 건 매우 복잡한 과정"이라면서도 구체적인 내용은 언급하지 않겠다고 덧붙였다.

트럼프 대통령은 이어 "그날은 기쁨의 날이 될 것"이라며 "내가 직접 방문할 계획"이라고 강조했다.

이스라엘과 하마스 간 휴전 협상이 진행 중인 이집트를 직접 찾아 합의 이행과 인질 석방 과정에 관여하겠다는 의지를 내비친 것으로 해석된다.

트럼프 대통령은 향후 2단계 합의 방향에 대해서는 "우리는 무장 해제를 추진할 것이며, 앞으로 많은 일이 일어날 것"이라고 말해 하마스의 무장 해제를 시사했다.

이스라엘과 팔레스타인 국가가 공존하는 '두 국가 해법'에 대한 입장이 무엇이냐는 취재진의 질문에는 특별한 견해는 없다며 "그들이 합의한 대로 따를 것"이라고 답했다.

또한 트럼프 대통령은 이란도 가자 평화구상에 지지를 표했다며 "이란과 협력할 것"이라고 말했다. 다만 이란에 대한 강력한 제재가 유지되고 있음을 확인하며 "그들이 나라를 재건하길 바라지만 핵무기는 가질 수 없다"고 강조했다.

트럼프 대통령은 중재자로서 자신의 역할도 적극 부각했다.

그는 "모든 미국인은 이 끔찍한 전쟁 종식과 관련한 우리나라의 역할을 자랑스럽게 여겨야 한다"며 "우리는 지금까지 7개의 전쟁을 끝냈고 이번이 8번째"라고 말했다. 이어 "곧 중동으로 향할 것이며 그 일에 참여하게 돼 매우 영광스럽다"면서 "사람들은 이 일에 매우 기뻐하고 있다. 이처럼 전 세계가 찬사를 보내는 건 처음 보는 일"이라고 자평했다.

10일 발표될 노벨평화상 수상을 의식해 자신의 치적을 강조한 것으로 해석된다. 트럼프 대통령은 그동안 노벨평화상 수상에 대한 욕심을 여러 차례 드러내왔다.

트럼프 대통령은 휴전 논의가 교착 상태에 빠진 러시아와 우크라이나 전쟁에 대해서는 "가장 빨리 끝날 것이라 생각했다"면서 "그것도 역시 해결될 것"이라고 전망했다.

앞서 전날 이스라엘과 하마스는 트럼프 대통령이 주도한 가자 평화구상 1단계에 합의했다. 그는 지난달 말 20개 항목의 가자 평화구상을 발표한 뒤 이스라엘과 하마스에 빠른 합의를 압박해왔다. 양측이 가자 평화구상에 합의하면서 하마스가 억류 중인 이스라엘 인질 20명의 석방이 조만간 이뤄질 예정이다. 이스라엘군은 단계적으로 철군에 나선다.





