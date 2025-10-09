추석 연휴 마지막 날 귀경길 정체…부산→서울 5시간 이상

추석 연휴 마지막 날인 9일 귀경과 막바지 나들이를 즐기려는 차량이 도로로 몰리면서 전국 주요 고속도로 곳곳에서 정체가 빚어지고 있다.

추석 연휴 마지막 날인 9일 경기도 오산시 경부고속도로 오산IC 부근 서울 방향(오른쪽)이 정체되고 있다. 연합뉴스

한국도로공사에 따르면 이날 오후 5시 기준 각 도시 요금소에서 서울요금소까지 걸리는 예상 시간은 부산 5시간 10분, 울산 4시간 50분, 목포·광주 4시간 40분, 대구 4시간 10분, 강릉 3시간 30분, 대전 2시간 40분이다.

반대로 서울요금소에서 각 도시까지 걸리는 시간은 부산 4시간 30분, 울산 4시간 10분, 목포 3시간 50분, 대구 3시간 30분, 광주 3시간 20분, 강릉 2시간 40분, 대전 1시간 10분이다.

경부고속도로 서울 방향에서는 양재 부근∼반포 6㎞, 오산 인근 1㎞, 안성분기점 인근 2㎞, 청주∼목천 부근 15㎞, 죽암휴게소 부근∼남이분기점 부근 12㎞, 비룡분기점∼대전 부근 6㎞, 영동1터널 부근∼영동1터널 4㎞에서, 부산 방향에서는 천안분기점 부근∼천안호두휴게소 8㎞ 등 구간에서 차량이 가다 서기를 반복하고 있다.

서해안고속도로 서울 방향에서는 일직분기점 부근∼금천 부근 1㎞, 매송휴게소∼매송 2㎞, 화성휴게소∼화성휴게소 부근 2㎞, 서평택분기점∼서평택 분기점 부근 2㎞, 당진 부근∼서해대교 16㎞, 대명터널 부근∼동서천분기점 부근 7㎞ 등에서, 목포 방향에서는 금천∼금천 부근 1㎞ 등에서 밀리고 있다.

중부고속도로 하남 방향에서는 일죽∼일죽 부근 2㎞, 남이분기점∼서청주 부근 7㎞에서, 남이 방향에서는 진천터널 부근 2㎞ 등에서 막히고 있다.

수도권제1순환고속도로 판교 방향에서는 서운분기점∼송내 4㎞, 자유로∼김포 부근 2㎞에서, 일산 방향에서는 장수∼중동 3㎞, 구리남양주요금소∼강일 2㎞, 광암터널∼서하남 3㎞ 등 구간에서 차량 흐름이 원활하지 못하다.

귀경 방향 정체 현상은 이날 오후 4~5시께 절정에 이르렀다가 오후 10~11시께 해소될 것으로 공사는 전망했다.

공사는 이날 전국에서 차량 513만대가 이동할 것으로 관측했다.





문혜원 기자 hmoon3@asiae.co.kr



