일본 닛케이지수, 이틀 만에 역대 종가 최고치 경신

고공행진을 이어가고 있는 일본 증시 대표 주가지수인 닛케이225 평균주가(이하 닛케이지수)가 9일 이틀 만에 역대 종가 최고치를 경신했다.

이날 닛케이지수는 전날보다 1.77% 오른 4만8580으로 장을 마감했다. 같은 날 오후 3시 12분께는 4만8597까지 치솟았다.

닛케이지수는 재정지출 확대를 공언한 다카이치 사나에 의원이 지난 4일 집권 자민당 신임 총재로 선출된 이후 꾸준히 올랐다. 다카이치 총재는 이달 총리직에 취임할 것으로 전망된다.

다만 니혼게이자이신문은 스위스 대기업 ABB의 로봇 사업을 인수한다고 전날 발표한 소프트뱅크그룹이 이날 지수 상승세를 주도했다고 분석했다. 소프트뱅크그룹 주가는 이날 11.43% 올랐다.





