"냉장고 말고 관세 좀 부탁해"…李 대통령 예능 출연에 국힘 맹폭

박은서인턴기자

입력2025.10.09 13:30

수정2025.10.09 14:07

"국가 시스템 마비 속 예능 출연…책임 회피"
"관세·민생 불안 가중에도 홍보 행보" 비판

국민의힘이 이재명 대통령이 K푸드 홍보를 위해 JTBC 예능 '냉장고를 부탁해'에 출연한 것을 두고 추석 연휴 마지막 날까지 공세를 이어갔다.


JTBC 예능 프로그램 '냉장고를 부탁해'에 이재명 대통령 부부가 출연했다. '냉장고를 부탁해' 방송화면 캡처

JTBC 예능 프로그램 '냉장고를 부탁해'에 이재명 대통령 부부가 출연했다. '냉장고를 부탁해' 방송화면 캡처

장동혁 대표는 9일 국회에서 열린 최고위원회의에서 "이 대통령은 초유의 디지털 대란에서 적반하장으로 저와 당을 고발하고 수습책임을 공무원에게 맡긴 채 예능 카메라에 섰다"며 "진실을 덮기 위해 위협과 협박을 가하고 위기를 감추기 위해 선동·왜곡을 일삼는다"고 비판했다.

그는 "냉장고가 아니라 관세를 부탁한다"고 꼬집으며 "이재명 정권은 아시아태평양경제협력체(APEC) 때까지 관세 협상을 타결하겠다면서 뒤로는 모든 책임을 미국에 돌리는 반미 선동을 하고 있다"고 주장했다.


장 대표는 "다음 주부터 국정감사를 시작한다"며 "이재명 정권의 실정을 낱낱이 밝히고 무너진 국가 시스템을 바로 세우는 데 집중하겠다"고 말했다.


장동혁 국민의힘 대표. 아시아경제DB

장동혁 국민의힘 대표. 아시아경제DB

송언석 원내대표 역시 "이 대통령이 예능에 나와 K푸드 세계화를 자화자찬할 때 K철강과 자동차는 현실이 된 관세 폭탄에 신음했다"고 지적했다.

이어 "이 대통령이 예능 프로그램을 촬영할 때 전국 709개 행정 시스템이 마비됐고 프로그램이 방영됐을 때도 복구율은 20%에 불과했다"며 "현장 공무원이 유명을 달리해 방영 중단 요청이 쇄도했음에도 끝내 예능 프로그램이 전국에 방송됐다"고 비판했다.


그는 "물가·환율·집값·관세 어느 하나 안정된 게 없는데 민생 시스템마저 무너져 내릴지 모른다는 국민적 불안감이 확산하고 있다"며 "이게 바로 이번 추석 민심"이라고 주장했다.


또 "정부와 여당도 정쟁보다 차디찬 민생을 돌보라는 추석 민심을 잘 경청했을 것"이라며 "독선과 아집을 버리고 협치에 나서야 한다. 본회의에는 여야 합의된 안건만 상정·의결할 것을 다시 한번 촉구한다"고 덧붙였다.





박은서 인턴기자 rloseo8@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

