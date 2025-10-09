본문 바로가기
'한글날' 맞아 李대통령 "한글에 민주주의·평등, 국민주권 정신 깊게 배어있다"

임철영기자

입력2025.10.09 10:22

한글날 맞아 페이스북 메시지
이 대통령 "한글이 그린 세상은, '국민이 주인인 나라'의 또 다른 모습"

이재명 대통령이 9일 한글날을 맞아 "한글은 우리 민족의 지혜와 역사가 오롯이 응축된 문화유산 그 자체"라며 "특히 당시 지배층의 반대를 이겨내고 '백성이 쉽게 익혀 날마다 쓰도록' 만들어진 한글에는 민주주의와 평등, 국민주권 정신이 깊게 배어 있다"고 했다.

연합뉴스

연합뉴스

이 대통령은 한글이 탄생한 지 579돌이 된 이날 페이스북을 통해 이같이 언급하면서 "평범한 백성이 한글을 통해 자유롭게 소통하며 뜻을 펼칠 수 있는 나라. 한글이 그린 세상은 바로 '국민이 주인인 나라'의 또 다른 모습"이라고 강조했다.


그러면서 이 대통령은 해외 87개국, 252개 세종학당에서 우리 글과 문화를 전파하고 있고 한글을 배우려는 수강 대기자도 1만2000여명에 달한다면서 "세계인의 마음을 사로잡고 있는 한류 열풍 역시 우리 생각과 감정을 가감 없이 담아내는 한글의 힘에서 발원한 것"이라고 썼다.

이어 "세계가 우리의 소설을 읽고 우리의 노래를 따라 부르며 우리 영화와 드라마에 울고 웃는 '문화강국 대한민국의 꿈'이 한글을 통해 현실이 되고 있다"며 "한류가 세계 속에 얼마나 굳건하게 뿌리를 내리느냐도 우리 문화의 원천인 한글 사랑에 달려 있다"고 덧붙였다. '한 나라가 잘되고 못 되는 열쇠는 그 나라의 국어를 얼마나 사랑하느냐에 달려 있다'는 주시경 선생의 말을 인용하기도 했다.


한편 이 대통령은 한글날을 맞이해 이날부터 18일까지 열흘간 전국에서 '한글 한마당' 행사가 열린다고 소개하고 "많은 국민께서 참석해 한글의 소중함을 함께 기리는 뜻깊은 자리가 되길 바란다"고 했다.




임철영 기자 cylim@asiae.co.kr
