교황 레오 14세, 첫 해외 순방은 '튀르키예·레바논'

11월 말~12월 초

'니케아 공의회' 1700주년 기념

교황 레오 14세가 즉위 후 첫 해외 순방으로 오는 11월 말~12월 초 튀르키예와 레바논을 방문한다.

교황청은 7일(현지시간) 레오 14세가 11월27~30일 튀르키예를 방문한 후 11월30일부터 12월 2일까지 레바논을 찾을 계획이라고 밝혔다. 자세한 순방 일정에 대해서는 "추후 발표될 예정"이라고 했다.

이용훈 주교가 지난 6월 서울 중구 명동성당에서 열린 레오 14세 교황 선출 감사 미사를 집전하고 있다. 연합뉴스

앞서 레오 14세는 지난 7월 바티칸을 찾은 레제프 타이이프 에르도안 튀르키예 대통령의 부인 에미네 에르도안을 만나 이슬람교 인구가 99%인 튀르키예를 첫 해외 순방국으로 찾고 싶다는 뜻을 전했다.

당시 레오 14세는 니케아 공의회 1700주년임을 강조하며 "튀르키예는 기독교인에게 중요한 나라이며, 평화 구축에 있어서도 중요한 가교가 되고 있다"고 언급한 것으로 전해졌다.

니케아(현 튀르키예 이즈니크) 공의회는 325년 로마 황제 콘스탄티누스 1세가 소집한 최초의 보편적 공의회다. 부활절과 '삼위일체론' 교리를 채택하고, 그리스도의 신성을 부정한 아리우스파를 이단으로 선고·파문하는 등 역사적으로 의미가 큰 공회의다.

이와 함께 레오 14세가 레바논을 찾게 되면 2012년 9월 베네딕토 16세 이후 13년 만에 교황의 레바논 방문이 이뤄진다. 앞서 프란치스코 교황도 레바논 방문을 희망했으나 현지의 정치·경제적 불안정 등으로 실현되지 않았다.

이관주 기자 leekj5@asiae.co.kr



