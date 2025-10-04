트럼프 29일 초단기 방한할 듯…'경주 APEC' 본행사 참석 불투명

도널드 트럼프 미국 대통령이 오는 29일 '당일치기' 일정으로 한국을 방문하는 방안을 검토 중인 것으로 4일 알려졌다. 31일 개최되는 경주 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의에 참석하지 않고 한미·미중 정상회담 일정만 소화한 뒤 곧바로 출국할 가능성이 거론된다.

외교가에 따르면 트럼프 대통령은 오는 26~29일 한국을 포함한 아시아 순방을 계획 중인 것으로 알려졌다. 경주 APEC에 앞서 26~27일 말레이시아 쿠알라룸푸르에서 열리는 아세안(동남아시아국가연합·ASEAN) 정상회의에 참석한 뒤 27일 일본으로 향할 전망이다. 일본 요미우리신문은 트럼프 대통령이 27~29일 2박 3일 일정으로 일본을 방문하는 일정을 조율 중이라고 보도했다. 미일 정상회담은 28일 개최될 것으로 보인다.

이에 트럼프 대통령이 따라 한국을 방문하게 될 날짜는 오는 29일이 유력하다. 트럼프 대통령이 APEC 정상회의 본회의가 개최되는 오는 31일~11월1일까지 한국에 머무를 가능성은 높지 않다는 점에서, 29일 하루 한국에 머무른 뒤 당일 곧바로 귀국편에 오를 가능성도 점쳐진다. 현재 미중 정상회담 일정 및 개최장소 등 여전히 변수가 많아 미국 측의 공식 발표가 있기 전까진 유동적인 상황이다.





손선희 기자



