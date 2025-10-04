본문 바로가기
국방·외교

트럼프 29일 초단기 방한할 듯…'경주 APEC' 본행사 참석 불투명

손선희기자

입력2025.10.04 09:16

도널드 트럼프 미국 대통령이 오는 29일 '당일치기' 일정으로 한국을 방문하는 방안을 검토 중인 것으로 4일 알려졌다. 31일 개최되는 경주 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의에 참석하지 않고 한미·미중 정상회담 일정만 소화한 뒤 곧바로 출국할 가능성이 거론된다.


연합뉴스

연합뉴스

외교가에 따르면 트럼프 대통령은 오는 26~29일 한국을 포함한 아시아 순방을 계획 중인 것으로 알려졌다. 경주 APEC에 앞서 26~27일 말레이시아 쿠알라룸푸르에서 열리는 아세안(동남아시아국가연합·ASEAN) 정상회의에 참석한 뒤 27일 일본으로 향할 전망이다. 일본 요미우리신문은 트럼프 대통령이 27~29일 2박 3일 일정으로 일본을 방문하는 일정을 조율 중이라고 보도했다. 미일 정상회담은 28일 개최될 것으로 보인다.

이에 트럼프 대통령이 따라 한국을 방문하게 될 날짜는 오는 29일이 유력하다. 트럼프 대통령이 APEC 정상회의 본회의가 개최되는 오는 31일~11월1일까지 한국에 머무를 가능성은 높지 않다는 점에서, 29일 하루 한국에 머무른 뒤 당일 곧바로 귀국편에 오를 가능성도 점쳐진다. 현재 미중 정상회담 일정 및 개최장소 등 여전히 변수가 많아 미국 측의 공식 발표가 있기 전까진 유동적인 상황이다.





손선희 기자 sheeson@asiae.co.kr
