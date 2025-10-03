체포된 이진숙 "이재명·정청래가 시켰냐" 발언에…민주당 "과대망상"

한민수 의원 "죄 없으면 소명하면 될 일"

"다음 지방선거 목적으로 정치적 목적"

이진숙 전 방송통신위원장이 체포된 가운데 한민수 더불어민주당 의원이 "정치적 의도와 목적이 있다"고 지적했다.

국가공무원법 및 공직선거법 위반 등의 혐의로 체포된 이진숙 전 방송통신위원장이 2일 서울 영등포경찰서로 압송되며 취재진에 발언하고 있다.

한 의원은 3일 SBS라디오 '김태현의 정치쇼'에서 "이분은 각종 혐의를 받는 수사대상자일 뿐"이라며 "출석요구가 오면 제대로 수사를 받고, 본인이 죄를 짓지 않았다면 소명을 하면 되는데 다음 지방선거 등 정치적인 목적을 이루기 위해 행동하고 있다"고 말했다.

전날 이 전 위원장은 국가공무원법 및 공지선거법 위반 등 혐의로 체포됐다. 경찰은 이 전 위원장이 지난달 27일 오후 2시로 예정했던 소환 조사 요구에 응하지 않자 체포 방침을 세운 것으로 전해졌다.

경찰은 지난해 8월 탄핵소추안 가결로 직무정지된 이 전 위원장이 9월 보수성향 유튜브들에 출연한 발언이 공무원의 정치 중립 의무를 위반한 것으로 보고 있다.

수갑이 채워진 채 영등포경찰서에 도착한 이 전 위원장은 "방통위라는 기관 하나 없애는 것도 모자라서 이제 이 이진숙한테 수갑을 채우는 것이냐"고 말했다. 또 "이재명이 시켰냐, 정청래가 시켰냐, 개딸이 시켰냐" 등 격앙된 어조의 발언을 이어갔다.

이와 관련, 한 의원은 "이재명 정부가 방송미디어통신위원회 설치하는 게 어떻게 이진숙 한 명을 내보내려고 만들겠나"라며 "(이 전 위원장은) 과대망상증 환자 같다"고 했다.

그는 "경찰 출석 요구받고도 조사 안 받은 사람이 압송돼서 기자들 앞에서 대통령 이름을 그냥 막말로 부르듯이 불렀는데, 이게 말이 되는 소리인가"라며 "이거는 타깃이 있는 거다. 본인이 출연했던 유튜브의 구독자들"이라고 말했다.

아울러 한 의원은 이 전 위원장을 향해 "지금이라도 수사에 적극 협조하라"라며 "지은 죄가 없으면 풀려날 것이고, 죄를 지었으면 구속영장이 발부되고, 거기에 따라서 재판을 받고 처벌받으면 된다. 자꾸 이상한 말로 국민들을 현혹시키지 말라"라고 목소리를 높였다.





