'JYP 밴드' 엑스디너리 히어로즈, 24일 신보 발매

이이슬기자

입력2025.10.01 13:57

엑스디너리 히어로즈 컴백 포스터. JYP엔터테인먼트 제공

엑스디너리 히어로즈 컴백 포스터. JYP엔터테인먼트 제공

보이밴드 엑스디너리 히어로즈가 오는 24일 새 미니 앨범 '러브 투 데스'(LXVE to DEATH)를 발매한다고 JYP엔터테인먼트가 1일 밝혔다.


이날 공개된 공식 포스터에는 심장이 뛰는 듯한 일렁이는 하트를 형상화한 이미지가 담겼다. 건일, 정수, 가온, 오드, 준한은 컴백마다 세계관과 음악을 결합해 '장르의 용광로'라는 평가를 받아왔다.

특히 올해 다채로운 무대를 통해 '공연 강자'로 자리매김했다. 월드투어 '뷰티풀 마인드'에 이어 7월에는 서울 송파구 올림픽공원 핸드볼경기장에서 '엑스디너리 히어로즈 서머 스페셜 더 엑스케이프' 공연을 열고 팬들과 만났다.


이어 미국 시카고 그랜트 공원에서 열린 세계적 음악 축제 '롤라팔루자 시카고'에서 자작곡 무대를 선보이며 '차세대 K팝 밴드'로 입지를 다졌다.




이이슬 기자 ssmoly6@asiae.co.kr
