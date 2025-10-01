노브레인 베이스 정우용 팀 탈퇴…2인 체제로

노브레인 (왼쪽부터)정우용, 이성우, 황현성. 노브레인 공식 인스타그램 화면캡처 AD 원본보기 아이콘

인디 1세대 밴드 노브레인의 베이시스트 정우용이 팀을 떠난다.

노브레인은 지난달 30일 공식 사회관계망서비스(SNS)를 통해 "정우용이 건강상의 이유와 개인적인 사정으로 인해 밴드를 탈퇴하게 됐다"고 밝혔다. 밴드는 "오랜 시간 함께하며 큰 힘이 돼 준 정우용님께 깊은 감사의 마음을 전하며 앞으로 걸어가실 새로운 길을 응원한다"고 덧붙였다.

정우용은 2007년 세션 활동으로 노브레인과 인연을 맺은 뒤, 2009년 미니음반 형식의 5.5집 '앱설루틀리 서머(Absolutely Summer)'에서 정식 멤버로 합류했다.

노브레인은 새 멤버를 충원하지 않고 예정된 공연 활동을 세션 연주자들과 이어간다. 앞서 올해 2월에는 기타리스트 정민준이 탈퇴하면서 3인으로 활동했으나, 이번 정우용의 이탈로 보컬 이성우와 드럼 황현성 2인 체제가 됐다.

1996년 결성된 노브레인은 '조선 펑크'의 상징적 밴드로, 크라잉넛과 함께 국내 인디 신을 개척해 왔다. 1997년 옴니버스 음반 '아워네이션' 2집으로 첫발을 뗀 뒤, 2000년 1집 '청년폭도맹진가'를 통해 강렬한 펑크 사운드를 알렸다. '넌 내게 반했어', '비와 당신', '말 달리자' 등 히트곡을 남겼다.





