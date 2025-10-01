진종오 국민의힘 의원이 1일 국회에서 열린 상임위원장 및 간사단 회의에서 조정훈 의원과 대화하고 있다.
꼭 봐야할 주요뉴스정부 부랴부랴 나섰지만 여전히 부족하네…명절 앞... 마스크영역
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>
[포토] 국민의힘 진종오, 민주당의 종교단체 신도 동원 의혹 폭로
2025년 10월 01일(수)
진종오 국민의힘 의원이 1일 국회에서 열린 상임위원장 및 간사단 회의에서 조정훈 의원과 대화하고 있다.
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>
"러브콜 쏟아져" vs "역겨워"…차세대 스칼렛 요한슨 노리는 '여배우' 무슨 일?
자주 먹으면 암 걸릴 위험 증가…지금 당장 버려야 할 냉장고 속 '이 음식'
"기차에서 많이 봤는데"…'440만원' 프라다 신상백에 인도인들 반응
맨 얼굴 맞아?…다섯 번이나 "화장 지워" 말 들은 中 수험생, 결말은?
대기업 그만둔지 6개월 만에 월매출 2000만원…"퇴사 후회한 적 없어요" [콘텐츠커머스]
직장인 월급 평균 421만 원, 50만 원 더 받은 1위 지역은?
"가격 2배 '껑충' 돈 있는 곳만 쓸어가니 문 닫을 판"…비상 걸린 두부공장
'직원 7명이 24시간 尹 수발' 폭로글…법무부 감찰 나서
"불법체류에 납치·장기매매…한국 큰일 났다" 中 무비자 입국에 '괴담' 확산
中企 오래 다니면 집 준다는데…"中企 경쟁력 먼저 높여야"