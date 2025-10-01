본문 바로가기
Dim영역
전국
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

충청

금산군, 10월 '금산사랑상품권' 캐시백 적립률 15%

충청취재본부 모석봉기자

입력2025.10.01 09:59

시계아이콘00분 22초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

1인당 30만원 적립한도

사진=금산군 제공

사진=금산군 제공

AD
원본보기 아이콘

금산군이 9월부터 적용한 금산사랑상품권 캐시백 적립률 15%를 10월에도 유지한다. 1인당 적립 한도는 30만 원이다.


상품권 15% 캐시백 유지는 주민 호응과 정부의 지역사랑상품권 정책 기조를 반영해 추진하며 민족 최대 명절인 추석을 맞아 명절 선물 구입 및 제수용품을 해야 하는 주민들의 부담을 줄일 것으로 예상된다.

금산사랑상품권은 스마트폰 앱 지역상품권 착(chak)을 통해 상품권을 구매한 뒤 가맹점에서 결제하면 되며 지역 음식점·병원·학원·미용실 등 약 2900개 가맹점에서 사용할 수 있다.


캐시백 적립은 종이 상품권은 적용되지 않고 모바일·카드 상품권에서만 이뤄진다.


이서윤 경제과 담당자는 "금산사랑상품권 캐시백 적립은 소비만 해도 혜택을 받을 수 있다"며 "지역 경제 활성화에도 도움이 되는 상품권을 많이 이용해 주시길 바란다"고 말했다.




충청취재본부 모석봉 기자 mosb@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"불법체류에 납치·장기매매…한국 큰일 났다" 中 무비자 입국에 '괴담' 확산 "불법체류에 납치·장기매매…한국 큰일 났다" 中 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

직장인 월급 평균 421만 원, 50만 원 더 받은 1위 지역은?

"가격 2배 '껑충' 돈 있는 곳만 쓸어가니 문 닫을 판"…비상 걸린 두부공장

한국 떠났다던 백종원, 대만 방송서 상추쌈 먹방 포착

'직원 7명이 24시간 尹 수발' 폭로글…법무부 감찰 나서

"불법체류에 납치·장기매매…한국 큰일 났다" 中 무비자 입국에 '괴담' 확산

中企 오래 다니면 집 준다는데…"中企 경쟁력 먼저 높여야"

환율조작국 지정 우려 벗어나…韓美 '환율정책 합의' 발표

새로운 이슈 보기