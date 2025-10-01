정은경 보건복지부 장관이 1일 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 의사집단행동 중앙재난안전대책본부회의에 참석, 추석연휴 의료체계 관련 발언을 하고 있다.
꼭 봐야할 주요뉴스1박 20만원 펜션이 140만원…7배 폭등에도 추석 연... 마스크영역
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>
[포토] 정은경 장관, 중대본 회의 주재
2025년 10월 01일(수)
정은경 보건복지부 장관이 1일 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 의사집단행동 중앙재난안전대책본부회의에 참석, 추석연휴 의료체계 관련 발언을 하고 있다.
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>
"러브콜 쏟아져" vs "역겨워"…차세대 스칼렛 요한슨 노리는 '여배우' 무슨 일?
"기차에서 많이 봤는데"…'440만원' 프라다 신상백에 인도인들 반응
'부의 상징'서 졸지에 "사기꾼 상징" 시그니엘…"관리비만 年4000 나가는데 공실"
맨 얼굴 맞아?…다섯 번이나 "화장 지워" 말 들은 中 수험생, 결말은?
'케데헌' 컵라면 장면 따라하다…美 어린이 병원 "화상 위험" 경고
'보석' 같은 여행지 있었네"남들 가는 식상한 곳 말고, 여기요 여기"
대한항공 "아시아나 마일리지 10년 유지…탑승 1대1 전환"
유제품 끊으면 살 빠져?…'항염증 다이어트' 연구해보니
"없어서 못 사요" 뮷즈 대박에…'연봉 최대 10%' 인센티브 받는다
물 들어올 때 노젓던 라인·네이트온…카카오톡 "나 다시 돌아왔어"
명절 앞두고 비상 걸린 두부 공장…"콩 부족해 문 닫을 판"