'사무장병원' 부당이득금 고액체납자 58명 인적사항 공개

조인경기자

입력2025.09.30 12:05

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

건보공단, 면대약국 등 체납액 총 1742억원

# A씨는 의사 B의 명의를 빌려 서울 소재 한 병원을 개설·운영하다 적발돼 부당이익금을 선고받았다. 체납액이 30억원 이상이지만 계속 납부하지 않자 국민건강보험공단은 지난 6월 강제 징수를 통해 A로부터 120만원 상당의 금반지와 상품권을 압류해 매각하고 7월엔 휴면예금에 보유하고 있던 잔액 약 1900만원에 대해 압류 및 추심을 진행했다. 현재는 A가 본인 명의의 재산은 없으나 소유하고 있던 아파트와 빌라를 전 배우자의 명의로 은닉했다는 단서를 확보, 현재 A의 전 배우자를 상대로 사해행위취소소송을 진행 중이다.


'사무장병원' 부당이득금 고액체납자 58명 인적사항 공개
국민건강보험공단은 불법 행위가 적발되고도 거액의 부당이득금을 장기간 납부하지 않고 있는 사무장병원, 면허대여약국(면대약국)의 사무장과 의료인 58명의 인적사항을 30일 공단 홈페이지를 통해 공개했다.

이들 중 28명은 사무장병원과 관련된 개인, 5명은 법인이며, 25명은 면대약국과 관련된 자다. 이들이 체납한 금액은 모두 1742억3800만원에 달한다.


불법개설기관이란 의료기관 또는 약국을 개설할 자격이 없는 자가 다른 의료인·약사·비영리법인의 명의로 개설 및 운영되는 사무장병원 또는 면허대여 약국을 의미한다.


건보공단은 2020년 6월 국민건강보험법 개정으로 불법개설기관 부당이득 징수금 체납자의 인적사항 밝힐 수 있게 된 이후 사회적 제재를 통해 체납자의 자진납부를 유도하기 위해 올해로 3번째 이를 공개하고 있다. 공개 대상은 체납 기간 1년 이상, 체납금액 1억원 이상인 요양기관(개설명의자)과 요양기관 개설자(사무장)이다. 개인체납자는 성명, 요양기관명, 나이, 주소, 총 체납액 등을, 법인체납자는 법인명, 대표자명, 법인주소, 총 체납액 등을 공개한다.

인적사항 공개에 앞서 공단은 지난해 11월 부당이득징수금체납정보공개심의위원회에서 선정한 85명에게 '공개 사전통지서'를 발송했으며, 6개월간 자진납부 및 소명 기회를 부여한 후 지난 9월 납부 약속 이행 여부와 소득수준 및 재산 상태, 그 밖의 사정 등을 종합적으로 고려해 최종 공개대상자를 결정했다.

공개된 인적사항은 체납액을 완납하거나, 공개 당시 체납액의 50% 이상을 납부해 기준금액 1억원 미만으로 체납된 경우를 제외하고 계속 공개된다. 현재 건보공단 홈페이지에는 이번 공개대상 58명을 포함해 체납자 총 76명의 인적사항이 공개돼 있다.


김남훈 건보공단 급여상임이사는 "납부 능력이 있는데도 부당이득징수금을 납부하지 않는 불법개설기관 체납자는 현장 징수를 통해 강제 징수하고 있다"며 "신용정보원 체납정보 제공과 인적사항 공개 등 사회적 압박을 통해 납부를 유도하고 다각적인 방법으로 징수를 강화하겠다"고 강조했다.





조인경 기자 ikjo@asiae.co.kr
