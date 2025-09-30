"네이버-넥슨 맞손…플랫폼·콘텐츠·데이터 생태계 확장"

네이버-넥슨 전략적 업무협약 체결

네이버 로그인해서 바로 게임

계정 연동·치지직, 넥슨 IP 활용 등

네이버 로그인으로 넥슨 계정 로그인이 가능해지고, 치지직에서 넥슨 게임 라이브 스트리밍 방송을 보다가 버튼 하나만 누르면 바로 게임을 플레이할 수 있게 된다.

25일 경기 성남시 네이버 1784 본사에서 최수연 네이버 대표(왼쪽), 강대현 넥슨 대표가 만나 전략적 업무협약 체결 후 기념촬영을 하고 있다. 네이버 제공 AD 원본보기 아이콘

30일 네이버에 따르면 최수연 네이버 대표와 강대현 넥슨 대표는 지난 25일 경기 성남시 네이버 1784 본사에서 이 같은 내용을 골자로 한 전략적 업무협약을 체결했다. 플랫폼·콘텐츠·데이터를 활용해 보는 게임과 하는 게임을 결합, 새로운 경험을 선사한다는 계획이다.

양사는 계정을 연동해 네이버 로그인으로 넥슨 계정에 접속할 수 있게 하고, 넥슨캐시 충전 과정에서 네이버페이 단건, 정기 예약 결제가 가능하도록 협의한다. 또 PC 메인, 모바일 콘텐츠 탭 등 네이버 서비스 내 맞춤형 게임 콘텐츠 노출 확대를 함께 기획한다. 인공지능(AI)을 활용해 라이브 영상 클립 하이라이트를 실시간 생산하는 방식도 구상한다.

네이버 스트리밍 플랫폼 치지직에서는 넥슨의 다양한 게임 지식재산권(IP) 협업을 시작한다. 치지직을 통해 게임 리그와 주요 이벤트를 중계하는 것은 물론이고, 오프라인 리그에서 굿즈 판매, 네이버 예약을 비롯해 대규모 마케팅을 함께 진행한다.

아울러 게임 플레이 중 라이브 방송, 스트리밍 버튼을 통해 손쉽게 치지직으로 넘어갈 수 있도록 협의할 예정이다. 치지직에서 넥슨 게임의 라이브 스트리밍 방송을 보다가 플레이 버튼을 통해 게임을 하는 것도 가능케 한다. 이 밖에 2032년까지 월드컵·올림픽 중계권을 확보한 네이버와 인기 스포츠 게임 IP를 보유한 넥슨의 다양한 마케팅도 기대할 수 있다고 양사는 전했다.

최수연 대표는 "네이버는 온라인동영상서비스(OTT), 모빌리티에 이어 게임 분야에서 파트너십을 강화해 사용자에게 새로운 서비스 경험을 제공하고자 노력하고 있다"며 "양사가 온·오프라인의 다양한 영역에서 플랫폼·콘텐츠 생태계를 확장하고 고도화할 수 있도록 적극 협력하겠다"고 말했다.

강대현 대표는 "이번 업무협약을 통해 양사가 더욱 풍부한 데이터를 기반으로 차별화된 서비스와 이용 경험을 제공하게 될 것으로 기대한다"며 "고도화된 서비스로 게임이 일상에 더욱 자연스럽게 다가갈 수 있도록 네이버와 긴밀하게 협업하겠다"고 말했다.





노경조 기자 felizkj@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>