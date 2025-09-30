엘앤에프, 경북 왜관공장 '인재개발원'으로 탈바꿈…이차전지 인재 키운다

연간 2000명 교육…50개 회사와 협약

노후공장 업사이클링에 지역 상생 의미

배터리 소재 기업 엘앤에프가 왜관에 위치한 옛 생산공장을 교육 인프라로 재탄생시켰다. 엘앤에프는 협력사와 함께 미래 인재를 키우는 산업전환 플랫폼으로 만들겠다는 의지를 보였다.

엘앤에프는 경북 칠곡군 왜관읍 옛 왜관공장을 리모델링해 '엘앤에프 인재개발원'으로 단장, 9월 초 공식 개원했다고 30일 밝혔다. 2005년 준공된 왜관공장은 20여년간 양극재 생산의 출발점이자 기업 성장을 이끌어온 상징적 공간이다. 이번 전환은 단순한 생산기능 종료가 아니라, 이차전지 산업 핵심 인재 양성과 협력사 상생을 위한 교육 거점으로 새롭게 기능을 부여한 전략적 선택으로 읽힌다.

경북 칠곡군 왜관읍에 위치한 엘앤에프 인재개발원이 이달 초 공식적으로 개원했다.

엘앤에프 인재개발원은 지난 3월 고용노동부 '산업 전환형 국가 인적자원개발 컨소시엄 사업' 공동훈련센터로 선정됐다. 연간 2000명을 수용할 수 있는 교육시설을 기반으로 약 50여 개 협약 기업과 함께 차세대 배터리 산업 인재를 공동 양성할 계획이다.

특히 이차전지 소재 기업 최초로 설립된 인재개발원은 국내 최고 수준의 공동훈련센터로 육성돼 협력사들이 산업 전환에 필요한 전략을 수립·실행할 수 있도록 지원한다. 현장 투입이 가능한 실무형 전문 인력 배출을 목표로 한다.

주요 교육 과정은 ▲이차전지 제조공정 및 첨단 자동화 ▲친환경 차 산업 밸류체인 이해 ▲리튬 양극활물질 신공정 및 화학 공정 ▲폐배터리 재활용 소재 분석 등 전 주기를 아우른다. 향후에는 ▲인공지능(AI) 기반 스마트워크와 데이터 분석 ▲글로벌 품질 분석·대응 ▲이차전지 세미나 등 프로그램도 확대 개설될 예정이다. 신규 입사자 교육, 직무 역량 강화, 리더십 과정 등 사내 인재 육성도 병행한다.

엘앤에프는 인재개발원을 통해 협력사와의 동반성장은 물론 지역 산업 생태계 역량 강화에도 기여할 것으로 기대하고 있다. 김규발 엘앤에프 인재개발원장은 "인재개발원은 사내외 인재들이 성장할 수 있는 기반이자 협력사와 함께 지속가능한 생태계를 구축하는 플랫폼이 될 것"이라며 "기술 인재 양성을 기업의 핵심 전략으로 삼아 업계의 다양한 도전을 함께 돌파하고 동반성장을 이어가겠다"고 했다.





오지은 기자 joy@asiae.co.kr



ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지