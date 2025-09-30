본문 바로가기
Dim영역
사회
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

일반

이동환 시장 "백석국민체육센터, 체육활동·여가 즐기는 공간으로 조성"

이종구기자

입력2025.09.30 07:59

시계아이콘00분 31초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

고양시, '백석국민체육센터'착공식 개최
지하 1층~지상 3층 규모
다목적체육관·운동처방실 등 생활체육 공간

경기 고양특례시(시장 이동환)는 지난 29일 일산동구 백석동에서 '백석국민체육센터' 착공식을 개최했다.

이동환 고양특례시장 등 참석자들이 지난 29일 일산동구 백석동에서 열린 '백석국민체육센터'착공식에서 시삽을 하고 있다. 고양특례시 제공

이동환 고양특례시장 등 참석자들이 지난 29일 일산동구 백석동에서 열린 '백석국민체육센터'착공식에서 시삽을 하고 있다. 고양특례시 제공

AD
원본보기 아이콘

착공식에는 이동환 고양특례시장, 이기헌 국회의원 등 주요 내빈과 백석동 주민, 주민자치회 위원 등이 참석해 백석국민체육센터 착공을 축하했다.


백석국민체육센터는 지하 1층~지상 3층, 연면적 2151.34㎡(652평) 규모의 건축물로 다목적체육관과 관람석, 운동처방, 사무실 등 지역주민 건강과 생활체육 활성화 기반을 다질 복합공간이다.

센터 1층에는 체육관의 입구, 로비 등 공용공간으로만 조성된다. 주차장은 대부분 통행이 쉬운 기둥 구조(필로티 구조)로 조성돼 장애인, 노약자가 쉽게 접근하고 이용할 수 있다.


2층은 다목적체육관으로 기존의 구기종목뿐만 아니라 격투기, 우슈(무술) 등 비인기 종목을 즐길 수 있으며, 운동처방실, 샤워실 등이 설치된다.


3층에는 체육센터 운영 사무실과 200석 규모의 관람석이 설치돼 운동경기·행사를 관람할 수 있다. 또한 임대공간을 별개의 건물로 마련한다.

이동환 고양특례시장이 지난 29일 일산동구 백석동에서 열린 '백석국민체육센터'착공식에서 기념사를 하고 있다. 고양특례시 제공

이동환 고양특례시장이 지난 29일 일산동구 백석동에서 열린 '백석국민체육센터'착공식에서 기념사를 하고 있다. 고양특례시 제공

원본보기 아이콘

이동환 고양특례시장은 "백석국민체육센터가 기존 체육시설을 연계해 다양한 생활체육시설을 한곳에서 이용할 수 있게 됐다"며 "시민들의 많은 관심 부탁드리며, 시민들이 건강을 증진하고 여가를 즐기는 사랑받는 공간으로 조성될 수 있도록 공사 추진에 최선을 다해주길 바란다"고 말했다.




고양=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

후진하다 주차장 기둥에 '쓱'…흠집, 하루 기다리니 스스로 사라졌다 후진하다 주차장 기둥에 '쓱'…흠집, 하루 기다리... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"의사 면허 걸겠습니다" 자신 있게 말하던 S대 출신 전문의, 알고 봤더니

추석 연휴 너무 비싼 숙박비…"차라리 해외 갈래"

'아빠차, 오빠차, 내 차'…40년 국민세단 쏘나타의 변천사

K여권파워 믿다간 낭패…유럽서 공항 대기시간 길어져, 무슨 일?

카카오톡에 불만 커진 직장인들 "네이트온 갈아탈까?"

'뮷즈 대박' 국립박물관문화재단 인센티브 받는다…"연봉의 최대 10%"

트럼프·네타냐후, '가자 평화구상' 발표…하마스만 남아

새로운 이슈 보기