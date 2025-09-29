본문 바로가기
파수, N2SF 시범 실증 사업 참여… 국가 AI 보안체계 확산 동력 확보

박형수기자

입력2025.09.29 11:00

파수 는 '범정부 초거대 AI 공통기반 대상 국가망 보안체계 시범 실증'에 참여한다고 29일 밝혔다.


투이컨설팅 컨소시엄으로 참여하는 파수는 국가망 보안체계(N2SF)의 필수 단계인 데이터 식별과 분류, 통제 부분을 맡았다. 우리 공공기관의 디지털 혁신의 기반이 될 N2SF 구현을 지원한다.

초거대 AI 기반 행정서비스에 국가망 보안체계(N2SF)를 실증 및 검증해 공공부문에 최적화된 AI 보안 적용 모델과 확산 방안을 마련하기 위한 목적으로 시행한다.


N2SF는 정부 및 공공기관은 전산망을 중요도 및 민감도에 따라 구분하고 등급별 차등화된 보안대책을 적용하는 프레임워크다. 초거대 AI 기반 행정서비스에 적용해 공공업무의 효율성과 보안성을 확보한다.


투이컨설팅을 주축으로 파수 외에도 모니터랩, 엔키화이트햇, 이니텍이 참여한다. 파수는 데이터 관리 및 보안에 대한 인사이트를 기반으로 N2SF의 가장 기본이 되는 데이터 분류 및 통제 부문의 구체적인 세부 실행방안을 제시하고 검증한다.

고동현 파수 상무는 "N2SF는 우리 정부 및 공공기관이 AI, 클라우드 등의 최신 기술을 도입해 디지털 혁신을 이루기 위한 필수적인 과제"라고 소개했다. 이어 "파수는 데이터 관리 및 보안 분야에서 축적한 인사이트를 기반으로 N2SF 구현을 지원해 안전한 AI 활용에 이바지하겠다"고 말했다.


박형수 기자 parkhs@asiae.co.kr
