국정자원 화재 사죄한 李…"중요 민생 시스템은 밤 새워서라도 복구"

李, 28일 국정자원 화재 중대본 회의 주재

"3시간 내 복구한다더니 이틀째 안돼" 질타

민생 시스템은 "밤 새서 복구하라" 지시

이재명 대통령이 28일 정부서울청사 중앙재난상황실에서 열린 국가정보자원관리원 화재 관련 중앙재난안전대책본부 회의에서 발언하고 있다. 연합뉴스

이재명 대통령이 국가정보자원관리원 화재로 발생한 국민 불편에 대해 사과했다. 2023년 전산망 사고 발생에도 아직까지 대비책이 마련되지 않았던 점에 대해서는 조사가 필요하다고 지적했고, 민생 관련 시스템은 "밤을 새워서라도" 복구하라고 지시했다.

이 대통령은 28일 서울 종로구 정부서울청사 중앙재난안전상황실에서 국정자원 화재 관련 중앙재난안전대책본부 회의를 주재하면서 "이번 화재 때문에 국민들께서 큰 불편과 불안 겪었다"며 "국정 최고 책임자로서 송구하다는 말씀을 드린다"고 사죄했다.

이 대통령은 회의에서 왜 대비책이 없었는지에 대한 의아함을 드러냈다. 이 대통령은 "놀라운 건 2023년에도 대규모 전산망 장애로 큰 피해가 발생했는데 이번 화재도 양상이 매우 유사하다는 지적이 있다"며 "2년이 지나도록 핵심 국가 전산망 보호를 게을리해서 막대한 장애 초래한 건 아닌지 철저한 조사가 필요하다"고 당부했다.

이어 이 대통령은 "이렇게 중요한 기간망은 외부적 요인으로 훼손될 때 즉각 대응할 수 있는 2중 운영 체계를 당연히 유지해야 하는데 그 시스템 자체가 없다는 게 놀랍다"며 "3시간 안에 복구할 수 있다고 큰소리쳤다는데 3시간은커녕 이틀이 되도록 복구가 안 된다"고 비판했다.

李 "민생 시스템 복원은 밤 새워서라도 신속하게"

또 이 대통령은 "당연히 정부의 전산망에도 문제가 있을 거라고 예측할 수 있기 때문에 스스로 비용 들여서라도 대책을 세웠어야 한다"며 "예측 가능한 일이 벌어졌는데 대비책은 없었다. 대비책이 작동 안 한 게 아니라 아예 없었다"고 거듭 꼬집었다.

다른 국가 기간망의 대대적인 점검도 예고했다. 이 대통령은 "기본적으로 국가 시스템이 작동할 거라는 전제하에 운영을 잘하고 더 나은 정책 만들면 된다고 생각했는데 곳곳에 운영 체계 문제가 있다"며 "안전 보안 시설은 아예 밑바닥부터, 원점에서부터 문제없는지 최대한 신속하게 조사하길 바란다"고 당부했다.

한편 이 대통령은 "추석 앞두고 우편, 택배, 금융이 많아지는 만큼 관계 부처에서는 불편과 혼란을 최소화할 수 있도록 재가동에 총력을 기울여달라"며 "중요 민생 시스템의 복원은 밤을 새워서라도 최대한 신속하게 복원하기 바란다"고 당부했다.

이날 회의에는 김용범 정책실장, 위성락 안보실장 등 대통령실 참모들과 김민석 국무총리 등 정부 관계자, 지방자치단체 시장 및 부시장 등이 참석했다.





