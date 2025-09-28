'터질게 터졌다' 대통령마저 美비자 취소되자…"유엔 본부 옮기자" 주장도

팔레스타인 지지 시위 참석 후 미국과 충돌

"유엔, 더 민주적인 곳으로 가야…도하 제안"

콜롬비아의 구스타보 페트로 대통령이 미국 정부의 비자 취소 결정에 강하게 반발하며 유엔 본부 이전을 주장했다.

27일(현지시간) 악시오스 등 외신에 따르면 페트로 대통령은 사회관계망서비스(SNS) 엑스(X·옛 트위터)에 "도널드 트럼프 미 대통령은 유엔 창립 원칙을 위반했다"며 "이제 더 민주적인 곳으로 가야 한다. (카타르) 도하를 유엔 본부로 제안한다"고 밝혔다.

그는 또 "콜롬비아 대통령으로서 유엔총회에서 자유롭게 의견을 표명했을 뿐"이라며 "국제법은 인류의 지혜이며 나를 보호해준다"고 강조했다. 이어 "대량학살은 반인륜 범죄로, 인류는 대응하고 처벌해야 한다"고 주장했다.

앞서 페트로 대통령은 유엔총회 참석차 뉴욕을 찾은 일정 중 팔레스타인 사태를 규탄하는 시위에 직접 참여했다. 그는 현장에서 "팔레스타인 해방을 위한 국제군 창설이 필요하다"고 주장하며 미군을 향해 "트럼프 대통령의 명령이 아니라 인류의 명령에 복종하라"고 발언했다.

이에 대해 미 국무부는 "무모하고 선동적인 행위"라며 그의 비자 취소를 통보했다. 콜롬비아 외무부는 즉각 성명을 내고 "비자 취소를 외교적 무기로 삼는 것은 표현의 자유와 유엔 정신에 어긋난다"며 미국을 비판했다.

콜롬비아는 전통적으로 남미 내 미국의 협력국으로 꼽혔지만, 트럼프 행정부 2기 출범 이후 갈등이 잦아지고 있다. 미국은 좌파 성향인 페트로 대통령이 마두로 베네수엘라 대통령과 정치적으로 가까운 점을 경계하며 내년 콜롬비아 대선을 앞두고 그의 측근이 권력을 이어받는 가능성도 차단하려는 것으로 알려졌다.





