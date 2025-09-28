이준석 "'조선왕조실록' 보라…데이터센터 완전 분산해야"

전산망 마비 관련 “정치 공방보다 대책 마련”

“대전·세종에 집중된 현 구조 벗어나야”

이준석 개혁신당 대표가 최근 정부 전산망 마비 사태와 관련해 정치적 공방보다 실질적 대책 마련이 필요하다며 국가 기간 서비스의 '지리적 이중화' 구축을 촉구했다.

국회 과학기술정보방송통신위원회 소속인 이 대표는 28일 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 글을 올려 "전산망 장애로 국민 불편이 가중되고 있다"며 "정치적 공격은 쉽지만, 과학·통신을 담당하는 국회의원이라면 해법을 고민하고 제시하는 것이 책무"라고 밝혔다.

그는 "조선왕조실록을 한양과 춘추관, 충주, 전주, 성주에 분산 보관했던 지혜를 떠올려야 한다"며 역사적 사례를 통해 데이터센터 분산의 필요성을 강조했다. 이어 "임진왜란 당시 전주 사고본만 살아남아 역사가 이어졌듯 국가 핵심 서비스도 단순 장비 이중화를 넘어 지리적으로 완전히 분리된 센터에 분산돼야 한다"고 강조했다.

이준석 개혁신당 대표. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

이 대표는 단순한 데이터 백업을 넘어 24시간 지속 가능한 서비스 체계를 구축해야 한다고 지적했다. 그는 "대전·세종에 집중된 현 구조에서 벗어나 영남권과 호남권에도 데이터센터를 추가 건립해야 한다"며 민간이 아마존웹서비스(AWS), 구글 클라우드 등으로 분산형 백업을 운영하는 것과 달리 정부는 더 강력한 자체 인프라를 구축해야 한다고 주장했다.

그는 또 "저장 장치 가격이 충분히 낮아졌고 국내 네트워크 인프라도 잘 갖춰져 있다"며 "이번 장애로 발생한 경제적 손실과 국민 불편을 고려하면 이중화 데이터센터 구축 비용은 정당화될 수 있다"고 덧붙였다.

넷플릭스가 시스템을 의도적으로 중단시켜 복원 체계를 점검하는 '카오스 몽키(Chaos Monkey)' 사례를 언급하면서 "정기적인 테스트와 개선 문화 정착이 필요하다"고 강조했다.



이 대표는 국회 질의를 통해 관련 대책을 과학기술정보통신부에 구체적으로 전달하고, 실행을 강력히 요청하겠다고 밝혔다. 그는 "화려한 AI 시대를 외치기 전에, 먼저 기초 인프라를 튼튼히 해야 한다"며 "이번 사태가 우리 디지털 인프라 전반을 점검하고 도약하는 계기가 되길 바라고 무엇보다 현장에서 복구에 매진하는 엔지니어들에게 감사와 응원을 전한다"고 밝혔다.





최승우 기자 loonytuna@asiae.co.kr



