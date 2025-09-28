본문 바로가기
Dim영역
사회
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

사건사고

[속보]"국정자원 핵심 보안장비 99% 재가동 완료"

오지은기자

입력2025.09.28 09:26

수정2025.09.28 09:36

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

네트워크 장비 50% 복구

[속보]"국정자원 핵심 보안장비 99% 재가동 완료"
AD
원본보기 아이콘




오지은 기자 joy@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"다시는 안 온다"더니…예상 밖 동네에서 터진 '신고점'[부동산AtoZ] "다시는 안 온다"더니…예상 밖 동네에서 터진 '신... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

'로또 1등' 서울 한 곳서 수동 5장 무더기 당첨…76억 주인 탄생하나

'여자 아베' 다카이치 "'다케시마의 날'에 당당히 장관 보내자"

가격 1.7배 올라도 먹는다… Z세대가 빠진 '초록음료'

불꽃축제 보러 오픈런?... AI가 찾아준 '숨은 명당' 따로 있다

"韓 탁구 위상 높인 조양호 회장 추모" 일우배 탁구대회 개최

나토, 발트해 전력 증강…유럽 전역 '드론 공포' 확산

'성범죄자' 엡스타인 문건서 일론 머스크·英 앤드루 왕자 거론

새로운 이슈 보기