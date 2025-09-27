구윤철 "한미 환율협상 완료…대미 투자 증액 요구는 없어"

구윤철 부총리 겸 기획재정부 장관이 방미 일정을 마치고 돌아온 귀국길에서 "미국과 환율 협상은 협의가 완료됐으며 조만간 발표할 계획"이라고 27일 밝혔다.

통화스와프에 대해선 "미국 측에 충분히 설명했고, 현재 답변을 기다리고 있다"고 덧붙였다.

구 부총리는 이날 오후 인천국제공항에서 귀국 직후 기자들과 만나 "대통령님께서 베선트 재무장관을 먼저 만나셨고, 저도 배석했다"며 "(그 자리에서) 대통령님이 통상 협상과 통화스와프 관련해서 말씀이 있으셨고, 이어서 제가 베선트 장관과 양자 협상을 하면서 한국의 외환 사정과 통화스와프 필요성에 대해 자세히 설명했다"고 말했다.

통화스와프 협상이 거절될 가능성에 대해선 "베선트 장관이 우리의 외환 사정을 충분히 알고 있고, 제가 또 다른 몇 가지 사항을 얘기했기 때문에 그런 부분까지 감안하지 않을까 생각한다"며 신중한 입장을 보였다.

최근 제기된 미국 측의 투자금 증액 요구설과 관련해선 "그런 얘기는 들은 바 없다"며 선을 그었다.

구윤철 경제부총리 겸 기획재정부 장관. 연합뉴스 제공 AD 원본보기 아이콘





우수연 기자 yesim@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>