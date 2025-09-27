본문 바로가기
[내일날씨]전국에 비…최저 기온 16도

우수연기자

입력2025.09.27 18:21

내일(28일)은 전국에 비가 내리고 대체로 흐리겠다.


새벽부터 서쪽 지역부터 비가 시작되며, 오전부터 낮 사이 전국 대부분 지역에 비가 내리겠다.

늦은 오후(3시~6시)부터 차차 비가 그치겠으나, 전남 남부와 경남 서부는 밤까지 비가 이어지겠다.


최저 기온은 영상 16~22도, 한낮 최고 기온은 21~26도로 예상된다.


예상 강수량은 서울·인천·경기가 10~60㎜, 강원 내륙과 산지가 10~40㎜, 강원동해안: 5~20㎜이다.

충남북부는 10~60㎜, 대전·세종·충남남부와 충북이 10~40㎜로 예상되며, 전북과 광주·전남이 10~40㎜다.


경상권역은 부산·울산·경남과 대구·경북, 울릉도·독도가 5~30㎜로 예상되며, 제주도는 29일까지 5~40㎜의 비가 예상된다.


9월 28일 일기 예보. 기상청 홈페이지 캡처

9월 28일 일기 예보. 기상청 홈페이지 캡처

우수연 기자 yesim@asiae.co.kr
