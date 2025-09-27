본문 바로가기
중기부, 대전 국자원 화재로 24시간 비상근무 체제 가동

이성민기자

입력2025.09.27 17:01

기업지원플러스 등 시스템 장애 확인
대체 사이트 안내·불편신고 창구 운영

중소벤처기업부는 지난 26일 대전 국가정보자원관리원에서 발생한 화재에 대응해 24시간 비상근무체계로 돌입했다고 27일 밝혔다.


중기부에서 운영하는 시스템 전반 대한 긴급 점검도 실시했다. 국가정보자원관리원에 입주한 시스템인 기업지원플러스(G4B) 운영의 장애를 확인하고 중기부 홈페이지에 대체 사이트 등을 안내하며 불편신고 창구를 운영하고 있다.

중기부, 대전 국자원 화재로 24시간 비상근무 체제 가동
이번 화재로 장애가 발생한 타 시스템과 연계 중단으로 중기부 지원사업 추진에 차질이 발생하지 않도록 관계기관과 협력하여 다각도로 대응 방안을 마련 중이다.

중기부는 상황종료 시까지 24시간 모니터링 시스템을 운영할 예정이다. 관제센터를 통한 철저한 모니터링을 실시할 계획이다. 관계기관과 협조체계를 구축해 지속해서 대응할 방침이다.





이성민 기자 minute@asiae.co.kr
