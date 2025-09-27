4kg 넘는 '거대아' 증가…"산모·아기 건강 위험 경고"

임신성 당뇨 원인…생활습관 개선 필요

최근 출생 체중이 4kg이 넘는 아기가 탄생하는 비율이 늘면서 산모와 아기 모두 건강이 위험할 수 있다는 경고가 나왔다.

최근 영국 데일리메일은 디미트리오스 시아사코스 영국 유니버시티칼리지런던(UCL) 시아사코스 산부인과 교수가 "아기들이 과거보다 점점 더 커지고 있다"라며 "원래라면 10% 정도가 '거대아' 범주에 들어가야 하지만, 실제 비율은 이보다 훨씬 높다"라고 지적했다고 보도했다.

'거대아'는 출생 시 체중이 4kg 이상인 아기를 뜻한다. 시아사코스 교수의 말처럼 보통 전체 신생아의 약 10%가 해당하는데, 최근 수십 년간 그 비율이 꾸준히 늘고 있다는 분석이 나왔다. 거대아가 문제가 되는 것은 산모와 아기 모두 건강 문제가 발생할 수 있기 때문이다.

전문가들이 거대아의 가장 큰 원인으로 지목하는 것은 '임신성 당뇨병'과 '비만'이다. 임신성 당뇨병은 임신 기간 산모의 몸이 필요한 만큼의 인슐린을 충분히 만들어내지 못해 혈당 조절이 어려워지는 상태를 의미한다. 특정 시기에 국한되지 않고 임신 전 기간에 걸쳐 나타날 수 있으나 임신 중기 이후에 진단되는 사례가 많다. 임신성 당뇨병은 과체중 산모뿐만 아니라 마르거나 저체중인 산모에게도 발생할 수 있다.

임신 중 혈당이 조절되지 않으면 태아의 체중이 늘어날 수 있다. 또 이로 인해 분만 시 산모와 신생아 모두 합병증 위험이 높아질 수 있다. 임신성 당뇨병이 있는 산모에서 태어난 거대아는 성장 과정에서 당뇨병, 고혈압, 천식 같은 만성질환에 걸릴 위험이 높다는 연구 결과도 있다. 산모 역시 이후 당뇨병 발생 위험이 일반 여성보다 약 4배 높다는 보고가 있었다.

거대아는 대칭형과 비대칭형으로 나뉜다. 대칭형은 배 둘레가 신체 길이에 비례해 커지는 경우로, 보통 키가 큰 부모에게서 태어난 아기일 가능성이 크다. 이 경우에는 몸집이 크더라도 비교적 큰 문제를 일으키지 않는 경우가 많다. 하지만 비대칭형 거대아는 복부와 가슴, 어깨 둘레가 신체 길이에 비해 불균형하게 크고 체지방이 많아 출산 과정에서 난산과 신생아 합병증을 일으킬 위험이 크다. 아기가 산도에서 어깨가 걸리는 어깨난산이나 산소 공급 부족으로 인한 뇌 손상에 노출될 수 있고 산모도 분만 시간이 길어지거나 응급 제왕절개 수술을 해야 하는 등 위험에 노출될 가능성이 커질 수 있다.

다만 전문가들은 조기 진단과 관리가 이뤄진다면 합병증 위험이 크게 낮아진다고 강조했다. 시아사코스 교수는 "체중이 정상 범위인 여성도 잠재적 증상에 주의를 기울여야 한다"며 "생활 습관 관리만으로도 예방 효과가 크다"라고 설명했다. 그는 "특별히 극적인 변화가 필요하지 않다"며 "운동과 식습관을 조금만 관리해도 산모와 아기 모두의 장기적인 당뇨병 위험을 크게 줄일 수 있다"라고 부연했다.





구나리 기자 forsythia26@asiae.co.kr



