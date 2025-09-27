본문 바로가기
배터리 화재사고 올 상반기 296건…소방 화재 훈련은 감소

강희종에너지 스페셜리스트

입력2025.09.27 15:10

배터리 화재 훈련, 작년 50건→올 상반기 9건

김승룡 소방청장 직무대행이 27일 국가정보자원관리원 화재 현장에서 소화수조에 담긴 불에 탄 리튬이온 배터리를 살펴보고 있다. 2025.9.27 연합뉴스

전기자동차, 전기스쿠터 등 배터리를 탑재한 기기들이 증가하면서 화재 건수와 피해도 늘어나고 있는 것으로 나타났다. 반면 소방 훈련은 이에 미치지 못하고 있다는 지적이 나온다.


27일 국회 행정안전위원회 소속 더불어민주당 위성곤 의원이 소방청으로부터 받은 자료에 따르면 올해 1∼6월 배터리로 발생한 화재는 296건이었다.

배터리 화재는 2023년 359건, 2024년 543건으로 증가 추세다. 올해 통계가 상반기까지만 집계된 것을 고려했을 때 전년도 발생 건수를 웃돌 가능성도 있다. 올해 상반기 배터리 화재로 인한 인명 피해는 사망 2명, 부상 21명이다.


재산 피해액은 223억9033만원에 달했다. 재산 피해 역시 2023년 228억3천55만원, 2024년 260억3천742만원으로 늘어나고 있다.


그러나 소방 당국의 훈련량은 이에 미치지 못하는 것으로 파악됐다. 소방 당국의 배터리 화재 관련 훈련은 2023년 25번에서 2024년 50번으로 늘었지만, 올해 상반기엔 9번에 불과했다.

위성곤 의원은 "배터리와 전기차 화재로 인한 재산 피해가 커지는 반면, 소방 훈련은 위축돼 대응 역량이 뒤처지고 있다"고 지적했다. 이어 "배터리 화재에 특화된 안전 대책과 전문적인 소방 훈련 체계를 마련해야 한다"며, "인력과 장비, 대응 매뉴얼까지 종합적으로 갖춰질 때 비로소 국민의 안전을 지킬 수 있다"고 말했다.





강희종 에너지 스페셜리스트 mindle@asiae.co.kr
