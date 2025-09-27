본문 바로가기
Dim영역
산업·IT
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

과학

과기정통부, 행정시스템 장애 위기경보 '심각' 격상

손선희기자

입력2025.09.27 12:38

시계아이콘00분 19초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

과학기술정보방송통신부는 27일 국가정보자원관리원(국정자원) 화재에 따른 행정 시스템 장애 위기 경보를 이날 새벽 발령한 '경계' 단계에서 '심각'으로 상향한다고 밝혔다.


배경훈 과기정통부 장관은 이번 화재 사태 관련 상황회의를 열고 이같이 결정했다. 관련해 중앙사고수습본부를 꾸려 비상 대응을 강화하기로 했다.

과기정통부는 전날 국정자원 대전 본부 화재 이후 24시간 비상근무 체계에 돌입한 상태다. 국무총리실을 비롯해 기획재정부, 과기정통부 등 중앙부처는 물론 산하기관 홈페이지, 공무원 내부 업무망 등 사실상 국가 주요 전산망이 '셧다운' 된 상태다. 과기정통부는 국민 불편이 큰 우체국 금융·우편 서비스 등부터 조속히 서비스가 재개될 수 있도록 복구할 방침이다.





손선희 기자 sheeson@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"동남아보다 싸다" 인기 폭발…한국인들 몰려간다는 가성비 여행지 '이곳' "동남아보다 싸다" 인기 폭발…한국인들 몰려간다... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

연봉 4000만원도 OK…Z세대 절반, 해외 근무면 미련 없이 짐 싼다

"말차 애호가들 어쩌나"…1년만에 가격 170% 급등 '귀하신 몸'

102세 후지산 정상 정복…기네스북 오른 할아버지

"이러니 요즘 애들이 카톡 안 쓰지"…15년 만의 개편에 '분노' 터졌다

트럼프가 찍어 주가 2배 뛴 '리튬아메리카스'…中 의존도 줄여줄까

불꽃축제 자리잡기 '꿀팁'…AI로 숨은 명당 추천

금값 70만원 시대에…"35년 건설사 근속하면 '30돈' 드립니다"

새로운 이슈 보기