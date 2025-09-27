과기정통부, 행정시스템 장애 위기경보 '심각' 격상

과학기술정보방송통신부는 27일 국가정보자원관리원(국정자원) 화재에 따른 행정 시스템 장애 위기 경보를 이날 새벽 발령한 '경계' 단계에서 '심각'으로 상향한다고 밝혔다.

배경훈 과기정통부 장관은 이번 화재 사태 관련 상황회의를 열고 이같이 결정했다. 관련해 중앙사고수습본부를 꾸려 비상 대응을 강화하기로 했다.

과기정통부는 전날 국정자원 대전 본부 화재 이후 24시간 비상근무 체계에 돌입한 상태다. 국무총리실을 비롯해 기획재정부, 과기정통부 등 중앙부처는 물론 산하기관 홈페이지, 공무원 내부 업무망 등 사실상 국가 주요 전산망이 '셧다운' 된 상태다. 과기정통부는 국민 불편이 큰 우체국 금융·우편 서비스 등부터 조속히 서비스가 재개될 수 있도록 복구할 방침이다.





