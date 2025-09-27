본문 바로가기
"고향을 아낍니다" … 구자천 신성델타회장, 고향 진주에 2000만원 기탁

영남취재본부 송종구기자

입력2025.09.27 10:23

고향 발전을 위해 개인 최고 한도 기부자 기록

경남 창원공단에서 중견 대기업을 경영하는 구자천 신성델타회장이 고향 진주에 고향 발전기금 2000만원을 기탁했다.

구 회장은 지난 25일 진주시를 방문해 조규일 시장에게 고향사랑 기탁금을 전달했다.


구 회장이 전달한 진주시고향사랑 기부금은 지금까지 개인 한도 최고액이다. 구 회장은 지난 2023년에도 고향발전기금 개인 최고액 500만원을 전달했다.

구 회장은 창원공단에서 30년 전 신성델타를 창업 세계 20여개국의 생산 현장을 갖추는 등 중견 대기업으로 성장시켰으며 창원상공회의소 회장 경남상공회의소협의회장을 역임했다.


구 회장은 오는 10월4일부터 열리는 2025년 진주 유등축제 제전위원장을 맡고 있다. 진주고등학교 출신으로 총동창회 회장을 역임했으며 그동안 진주고 발전을 위해 몇차례 2억에 가까운 학교발전기금을 기탁하기도 했다.


구 회장은 "그동안 성공적 기업경영에 따른 감사로 크리스챤의 삶으로 일부 사회 환원의 차원에서 기부금을 전달했다. 앞으로도 사회 공익발전과 어려운 이웃을 돕는데 작은 힘을 쏟겠다"고 소감을 밝혔다.




영남취재본부 송종구 기자 jgsong@asiae.co.kr
