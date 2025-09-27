본문 바로가기
Dim영역
사회
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

일반

정부, 국정자원 화재사태 위기경보 '심각' 상향…중대본 대응

손선희기자

입력2025.09.27 09:21

시계아이콘00분 29초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

정부가 국가 전산망 심장부인 국가정보자원관리원(국정자원) 화재 사태 관련 위기경보수준을 '경계'에서 '심각'으로 상향했다고 27일 밝혔다. 이에 따라 기존 위기상황대응본부를 중앙재난안전대책본부로 격상해 운영한다.


행정안전부는 이날 오전 윤호중 장관 주재로 국정자원 화재로 발생한 행정정보시스템 장애 대응 상황판단회의를 개최하고 이같이 결정했다.

현재 행안부 홈페이지를 비롯해 정부24등 정부 서비스 홈페이지들이 화재 사태로 접속 장애를 보이고, 다수 행정서비스 이용이 제한되고 있 있다. 이에 행안부는 국민 행동 요령을 포털사이트 네이버 공지를 통해 안내했다.


각종 민원서류 처리와 발급 등을 위한 대체 사이트로 ▲전자가족관계등록시스템 ▲교통민원24 ▲세움터 ▲홈택스 ▲국민건강보험 ▲농업e지 등을 안내했다.


행안부는 "각 행정기관에서는 기관의 업무 연속성 계획에 근거해 전산 업무가 불가능한 경우에도 수기접수 및 처리, 대체절차 안내, 처리기한 연장, 소급적용 등을 통해 국민에게 불이익이 생기지 않도록 하고 있다"고 밝혔다.

윤 장관은 "이번 사태의 조속한 복구를 위해 모든 역량을 총동원하고 있으며, 국민 불편을 최소화하는 데 최선을 다하겠다"고 말했다.





손선희 기자 sheeson@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"동남아보다 싸다" 인기 폭발…한국인들 몰려간다는 가성비 여행지 '이곳' "동남아보다 싸다" 인기 폭발…한국인들 몰려간다... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

연봉 4000만원도 OK…Z세대 절반, 해외 근무면 미련 없이 짐 싼다

"말차 애호가들 어쩌나"…1년만에 가격 170% 급등 '귀하신 몸'

102세 후지산 정상 정복…기네스북 오른 할아버지

"이러니 요즘 애들이 카톡 안 쓰지"…15년 만의 개편에 '분노' 터졌다

트럼프가 찍어 주가 2배 뛴 '리튬아메리카스'…中 의존도 줄여줄까

금값 70만원 시대에…"35년 건설사 근속하면 '30돈' 드립니다"

1년 새 15% 오른 콘도 이용료…추석 연휴 앞두고 '꼼수 요금' 주의보

새로운 이슈 보기