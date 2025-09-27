정부, 국정자원 화재사태 위기경보 '심각' 상향…중대본 대응

정부가 국가 전산망 심장부인 국가정보자원관리원(국정자원) 화재 사태 관련 위기경보수준을 '경계'에서 '심각'으로 상향했다고 27일 밝혔다. 이에 따라 기존 위기상황대응본부를 중앙재난안전대책본부로 격상해 운영한다.

행정안전부는 이날 오전 윤호중 장관 주재로 국정자원 화재로 발생한 행정정보시스템 장애 대응 상황판단회의를 개최하고 이같이 결정했다.

현재 행안부 홈페이지를 비롯해 정부24등 정부 서비스 홈페이지들이 화재 사태로 접속 장애를 보이고, 다수 행정서비스 이용이 제한되고 있 있다. 이에 행안부는 국민 행동 요령을 포털사이트 네이버 공지를 통해 안내했다.

각종 민원서류 처리와 발급 등을 위한 대체 사이트로 ▲전자가족관계등록시스템 ▲교통민원24 ▲세움터 ▲홈택스 ▲국민건강보험 ▲농업e지 등을 안내했다.

행안부는 "각 행정기관에서는 기관의 업무 연속성 계획에 근거해 전산 업무가 불가능한 경우에도 수기접수 및 처리, 대체절차 안내, 처리기한 연장, 소급적용 등을 통해 국민에게 불이익이 생기지 않도록 하고 있다"고 밝혔다.

윤 장관은 "이번 사태의 조속한 복구를 위해 모든 역량을 총동원하고 있으며, 국민 불편을 최소화하는 데 최선을 다하겠다"고 말했다.





손선희 기자 sheeson@asiae.co.kr



