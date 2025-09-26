본문 바로가기
대경권 이랜드리테일, 10만원 구매 5000원 상품권 증정…'이득위크' 행사 돌입

영남취재본부 구대선기자

입력2025.09.26 23:53

대구경북권 이랜드 리테일(동아百/NC) 전지점에서 오는 10월 1일부터 10월 7일까지 7일간, '취향을 입는 계절 이득위크' 행사에 들어간다.


이번 테마행사는 전국 이랜드리테일 전지점에서 함께 진행되는 행사로서, 전국 전지점 대상 공동 사은프로모션/스페셜이벤트 행사를 비롯 대경권內 각 지점에서만 차별적으로 진행되는 지점/층/브랜드별 사은행사 및 가격/수량/기간한정 스페셜행사 등 다채로운 프로모션 행사들을 진행한다.

이득위크를 알리는 홍보물

이득위크를 알리는 홍보물

먼저 대경권 리테일 대표 지점별 테마/층별 주요 이벤트 및 점내행사들을 살펴보면, 단하루 진행되는 사은프로모션행사들로, 수성점에서는 10월 1일 단하루, 동아IM뱅크카드 전층합산 10/20만원이상 구매시 5천원/1만원 상품권 증정 한정행사를, 쇼핑점에서는 10월 3일~5일까지 외식매장에서 1만원이상 이용시 패션/모던 5% 할인 쿠폰 증정과 10월 1일~4일까지 동아IM뱅크카드 패션/모던 10만원이상 구매시 5000원 상품권 증정 등 행사가 마련돼있다.

수성점에서는 10월 3일~5일까지 외식매장에서 1만원이상 이용시 패션/모던 5% 할인 쿠폰 증정행사와 지점행사기간동안 골프브랜드 합산(4층) 10만원이상 구매시 파크골프 18홀 이용권 1매 증정 행사 등을 진행한다.


10월 1일부터 10월 7일 행사기간 中 진행되는 주요 지점 대표 테마/층별 행사들을 살펴보면, 먼저 쇼핑점/수성점에서 함께 진행되는 유솔·인디고키즈·일로딜로·로엠걸즈·더데이걸·애니바디·엘레강스파리 핸드백 등이 참여하는 취향을 입는 계절 이득위크 행사를 진행한다.


쇼핑점에서는 파올라 가을겨울 슈퍼위크를 비롯 엠할리데이 아우터 초특가전과 프로젝트M 전국 단독 균일가전 및 루이까스텔·까스텔바작·링스 등이 참여하는 가을맞이 골프 라운딩 대전, 치크·수아팜·에스핏·밀리밤 등이 참여하는 아동 추석맞이 특별가대전 등을 진행하며, 수성점에서는 구찌·버버리 등이 참여하는 럭셔리프리모 해외명품 고객초대전을 비롯 디스커버리 가을 이월대전과 행텐 1+1 대전 및 웨스트우드·레드페이스 아웃도어 이월특가전, 밀리밤·치크·에꼴리에 등이 참여하는 토들러.주니어 추석 선물 상품전 등을 진행한다.

이외 대경권 식품매장(동아쇼핑.수성.강북.구미점)에서는 10월 1일부터 3일간 또는 5일간 머스크 메론 / 나주배 / 거봉포도 / 한돈 1등급 삼겹살.목살 / 완도 활전복 / 생물갈치 / 무항생제 신선대란 등 킴스 축산.농수산 청과 '취향을 입는 계절' 가격수량 한정행사를, 10월 1일부터 지점 행사기간동안 한가위 상차림/명절 필수템 행사와 2025 대한민국 수선대전, 2개사면 더 이득! 득보는 2득템 행사, 오프라이스&애슐리 상품 특가전 등을 진행한다.

또한 대경권 전지점 모던하우스(동아쇼핑.수성,강북 / NC엑스코.경산점)에서는 취향을 입는 계절 이득위크 테마행사를 비롯 멀티핸들 세트/원팟쿡 세트/냄비.팬 세트/심플라인 도자기 단품 세트/퓨어코튼 60수 극세사 양면침구/배개 시리즈 할인행사 등을 진행한다.





영남취재본부 구대선 기자 k5865@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

