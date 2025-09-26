유튜브 권력 또 직격…곽상언 "공정 경쟁 무너뜨리고 정치 왜곡"

유튜브 권력, 선거 전 과정 개입

특정 후보 편들며 경제적 이익까지

곽상언 더불어민주당 의원과 김어준씨. 곽상언 페이스북 김어준의 뉴스공장 유튜브

노무현 전 대통령의 사위인 곽상언 더불어민주당 의원이 '유튜브 권력'에 대한 비판을 이어갔다. 그간 곽 의원은 "유튜브 권력에 머리 조아리면서 정치할 생각 없다"며 김어준씨 등 정치 유튜버들을 지적하면서 여당 의원들의 반발을 사기도 했다.

26일 곽상언 의원은 자신의 페이스북을 통해 "'유튜브 권력이 정치권력을 휘두르는 비틀린 정치 현실'을 말했고, '특정인의 의견을 따르는 것이 민주적이라고 일컬어지는 언어도단의 현실'을 이야기했다"며 운을 띄웠다.

그런데도 일부 사람들은 사실을 지적했다는 이유로 격분했고, 그들의 유튜브를 활용해 자신에 대한 비난과 전혀 사실이 아닌 내용으로 고의적 폄훼를 일삼았다는 것이 곽 의원의 설명이다. 또 사실을 말하는 사람에게 격분하고 모욕적으로 적대하는 것은 이미 유튜브 방송이 권력자가 되었다는 사실을 인정하는 것이라고 피력했다.

곽상언 더불어민주당 의원. 아시아경제DB

곽 의원은 "유튜브 권력은 상시적으로 정치에 개입하면서 선거 국면에 접어들면 더 강력하고 노골적 방식으로 정치 권력을 휘두른다"며 "정치인은 결국 선거를 통해 평가받는 숙명을 가진 존재들인데, 유튜브 권력은 그 선거로 가는 첫 관문에서부터 막강한 권력을 휘두르고 있다"고 지적했다.

모든 정치인들은 유튜브 권력이 행사하는 부당한 정치력의 피해자라는 생각도 전했다. 그는 "이들 유튜브 권력은 자신이 선택한 진영의 공천, 여론조사, 선거운동에 직접적으로 개입한다"며 "특정 후보를 노골적으로 홍보하고 경쟁 후보를 공격하는 방송을 반복한다"고 비판했다.

그러면서 "후보자들로부터 선거 컨설팅 수수료를 받거나 상업광고 모델로 활용해 경제적 이익까지 얻는다"며 "공정한 경쟁을 무너뜨리고 정치 왜곡은 물론 범죄 혐의까지 의심된다"고 말했다.





박지수 인턴기자 parkjisu09@asiae.co.kr



