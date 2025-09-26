지니언스 '2025 한국IR대상' IR우수기업 선정

사이버 보안업체 지니언스 지니언스 263860 | 코스닥 증권정보 현재가 24,450 전일대비 1,600 등락률 -6.14% 거래량 49,661 전일가 26,050 2025.09.26 10:37 기준 관련기사 [클릭 e종목]"지니언스, 백신 출시로 성장동력 강화" [클릭 e종목]"지니언스, 백신 시장 진출로 성장 지속"국내 EDR 1위 지니언스, 백신 시장 뚫는다 전 종목 시세 보기 close 는 26일 서울 여의도 한국거래소에서 열린 '2025 한국IR대상'에서 코스닥 시장 기업 부문 IR우수기업으로 선정됐다.

'한국IR대상'은 한국거래소 산하 한국IR협의회가 주관하는 행사로, 기업·주주·투자자의 공동이익과 증권시장 발전에 기여한 우수 기업과 임직원을 선정해 시상한다.

기관투자가의 추천과 평가 등 광범위한 의견 수렴 및 심사 절차를 거쳐 선정된 후보기업 가운데 각계 전문가로 구성된 한국IR대상 선정위원회가 유가증권시장과 코스닥시장 각각에서 10개 우수기업을 선정한다.

지니언스는 투명하고 지속적인 기업설명(IR) 활동으로 투자자와의 신뢰를 구축하고 기업 가치 제고에 기여한 점을 높이 평가받았다. 지니언스는 IR 활동의 핵심 키워드를 공정성에 기반한 '신뢰성·적극성·전문성'으로 설정하고 ▲투자자의 목소리를 IR활동에 반영 ▲CEO 인베스트 데이 정례화 ▲투자자 타깃별 맞춤형 설명회 ▲온라인 IR 채널 고도화 등의 활동을 통해 투자자와의 소통을 강화해 왔다.

지니언스 IR 활동의 또 다른 강점은 경영진의 적극적인 참여다. 대표와 최고기술책임자(CTO)를 비롯한 주요 임원이 국내외 투자자와 직접 만나 사업 전략과 비전을 설명한다. 투자자에게 재무성과뿐 아니라 회사의 중장기 성장 로드맵과 글로벌 확장 전략에 대한 신뢰를 제공했다.

오프라인 IR 행사뿐 아니라 한국거래소 주관 온라인 IR, 증권사 온라인 플랫폼, 유튜브, 증권 방송 등 다양한 채널을 적극 활용해 기관투자가뿐 아니라 개인투자자에게도 공평하고 신속한 정보를 제공하고 있다.

증권사 리포트 발간 및 기업설명회 공시 건수도 업계 1위를 달리고 있으며, '국내 사이버 보안 기업 공동설명회'도 직접 기획·주관해 산업 전반의 성장과 투자 저변 확대에 기여했다.

이동범 지니언스 대표는 "코스닥 라이징스타 3년 연속 선정에 이어 이번 수상으로 IR 활동과 성장성을 동시에 인정받게 되어 의미가 크다"며 "투자자와의 신뢰를 기반으로 글로벌 시장 확대와 기술 혁신을 가속해, 기업 가치와 장기 성장을 함께 실현하겠다"고 말했다.





박형수 기자 parkhs@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>