현대커머셜, 현대차그룹 통근버스 수소전기버스 교체지원

그룹 내 통근버스 업체용 저금리 할부상품 출시

현대커머셜이 현대자동차와 함께 기존 디젤 버스 중심이던 현대차 그룹 통근버스를 친환경 차량으로 교체하도록 지원한다.

현대커머셜은 그룹 계열사 통근버스를 운영하는 버스 업체들이 현대차 친환경 차량 '유니버스 수소전기버스' 구매 시 금리를 낮춰주는 할부 상품을 출시했다고 26일 밝혔다.

이번 상품 출시로 통근버스를 운영하는 전국 75개의 버스 업체는 일반 버스 할부 상품 대비 2%포인트 낮은 최저 4.7% 금리로 유니버스를 구매할 수 있다.

평균 매출액 140억원 이하 소기업은 현대카드로 선수금을 결제하면 금리를 추가로 1.3%포인트 낮춰준다. 할부 기간은 최대 84개월까지 선택할 수 있다.

현대커머셜 관계자는 "친환경차를 강화하는 그룹 방향에 맞춰 통근버스를 친환경 차량으로 교체하려는 버스 업체를 지원하기 위해 상품을 마련했다"고 말했다.

한편 2023년 출시된 현대차 유니버스 수소전기버스는 고속형 대형버스급 최초로 수소연료전지 시스템을 탑재한 국내 대표 친환경 대형버스다.

특히 최근엔 전장 12m의 새로운 라인업인 '프라임 트림'을 추가했다. 프라임 트림에는 운전석 에어컨, 스마트폰 무선 충전기, 화물함 원격 잠금장치, 발광다이오드(LED) 독서등 등을 기본 사양으로 탑재했다.





