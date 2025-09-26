본문 바로가기
Dim영역
경제
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

금융

현대커머셜, 현대차그룹 통근버스 수소전기버스 교체지원

문채석기자

입력2025.09.26 10:10

시계아이콘00분 31초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

그룹 내 통근버스 업체용 저금리 할부상품 출시

현대커머셜이 현대자동차와 함께 기존 디젤 버스 중심이던 현대차 그룹 통근버스를 친환경 차량으로 교체하도록 지원한다.


현대자동차 유니버스 수소전기버스 프라임. 현대커머셜

현대자동차 유니버스 수소전기버스 프라임. 현대커머셜

AD
원본보기 아이콘

현대커머셜은 그룹 계열사 통근버스를 운영하는 버스 업체들이 현대차 친환경 차량 '유니버스 수소전기버스' 구매 시 금리를 낮춰주는 할부 상품을 출시했다고 26일 밝혔다.

이번 상품 출시로 통근버스를 운영하는 전국 75개의 버스 업체는 일반 버스 할부 상품 대비 2%포인트 낮은 최저 4.7% 금리로 유니버스를 구매할 수 있다.


평균 매출액 140억원 이하 소기업은 현대카드로 선수금을 결제하면 금리를 추가로 1.3%포인트 낮춰준다. 할부 기간은 최대 84개월까지 선택할 수 있다.


현대커머셜 관계자는 "친환경차를 강화하는 그룹 방향에 맞춰 통근버스를 친환경 차량으로 교체하려는 버스 업체를 지원하기 위해 상품을 마련했다"고 말했다.

한편 2023년 출시된 현대차 유니버스 수소전기버스는 고속형 대형버스급 최초로 수소연료전지 시스템을 탑재한 국내 대표 친환경 대형버스다.


특히 최근엔 전장 12m의 새로운 라인업인 '프라임 트림'을 추가했다. 프라임 트림에는 운전석 에어컨, 스마트폰 무선 충전기, 화물함 원격 잠금장치, 발광다이오드(LED) 독서등 등을 기본 사양으로 탑재했다.





문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

[단독]텀블러 기념품에 '혈세 1억'… 3000만원 쓴 워크숍에 '보고서는 1쪽' [대학 대전환]⑦ [단독]텀블러 기념품에 '혈세 1억'… 3000만원 쓴 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"35만원에 팔아요, 예약 중"…李 대통령 추석선물 벌써 당근에

'선우은숙 친언니 강제추행' 유영재 징역 2년6개월 확정

"117세 최고령자 비결, 로또 당첨급 유전자와 건강한 생활 방식"

日 극우인사 "외국인이 사슴 발로 찼다" 주장…당국 부인에 "나름 확인" 억지

인천대교서 차량 세운 운전자 실종…이달에만 4번째

"보상효과 쏠쏠 하죠" 35년 다니면 金30돈 '시세 2000만원'…건설사 전통 여전

"임금인상, 주 4.5일제 요구"…3년 만에 총파업 나선 금융노조

새로운 이슈 보기