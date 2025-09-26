코스피, 외인·기관 순매도에 1.8%↓…3400선 '위태'

코스피가 외국인과 기관의 동반 순매도에 2% 가까이 하락하며 3400선을 위협받고 있다.

코스피가 2% 가까이 하락하고 원/환율이 10원 넘게 오른 26일 서울 중구 하나은행 딜링룸 모니터에 코스피를 비롯해 원/환율 등이 표시돼 있다. 이날 코스피는 전장보다 0.89% 내린 3,440.39에 코스닥지수는 0.56% 하락한 847.67에 원/달러 환율은 8.4원 오른 1,409.0원에 출발했다. 2025.9.26 조용준 기자 AD 원본보기 아이콘

코스피는 26일 오전 9시37분 기준 전거래일 대비 62.75포인트(1.81%) 하락한 3408.36을 기록했다.

투자자별로는 외국인과 기관이 각각 2526억원과 1413억원을 순매도했다. 반면 개인으 4024억원을 순매수하고 있다.

대부분의 업종이 하락하고 있다. 전기·전자가 3.08% 밀리고 있으며 의료·정밀, 기계·장비, 건설 등이 2% 하락하고 있다. 또한 금속, 화학 등도 1% 이상 빠졌다.

시가총액 상위종목에서는 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 84,000 전일대비 2,100 등락률 -2.44% 거래량 7,261,350 전일가 86,100 2025.09.26 10:16 기준 관련기사 대형 반도체주 강세에 소부장 중소형주도 상승세 동참 전망[굿모닝 증시]견조한 경제지표에 하락한 뉴욕증시…코스피 보합 출발 전망반도체 투톱 날자 삼성·SK그룹 시총 1000조 돌파 전 종목 시세 보기 close 가 전거래일 대비 2200원(2.56%) 하락한 8만3900원을 기록했다. SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 341,000 전일대비 15,500 등락률 -4.35% 거래량 1,347,786 전일가 356,500 2025.09.26 10:16 기준 관련기사 대형 반도체주 강세에 소부장 중소형주도 상승세 동참 전망반도체 투톱 날자 삼성·SK그룹 시총 1000조 돌파연휴 앞두고 숨 고르는 코스피, 연이틀 3470선…코스닥도 하락 전 종목 시세 보기 close 는 4.42% 밀리고 있으며 LG에너지솔루션, 두산에너빌리티, 한화오션이 2% 이상 빠지고 있다. 또한 HD현대중공업, 현대차, KB금융 등도 1% 이상 밀리고 있다. 반면 셀트리온은 1.07% 오르고 있다.

코스닥은 전거래일 대비 13.57포인트(1.59%) 밀린 838.91을 기록했다.

투자자별로는 외국인과 기관이 각각 293억원과 88억원을 순매도했다. 반면 개인은 402억원을 순매수했다.

대부분의 업종이 밀리고 있다. 비금속이 2.65% 밀리고 있으며 전기·전자, 금속, 화학, 의료·정밀 등이 1% 이상 하락하고 있다. 반면 섬유·의류는 1.66% 오르고 있다.

시총 상위종목에서는 알테오젠이 전거래일 대비 2000원(0.44%) 밀린 45만3000원에 거래됐다. 에코프로비엠, 코오롱티슈진 코오롱티슈진 950160 | 코스닥 증권정보 현재가 47,700 전일대비 1,200 등락률 -2.45% 거래량 159,264 전일가 48,900 2025.09.26 10:16 기준 관련기사 '외인·기관 팔자'…코스피 약보합, 코스닥은 오름세코스피, 3400 돌파 마감…양도세 완화·반도체 훈풍'외국인 매수세' 코스피, 사상 첫 3400선 돌파…코스닥도 상승 전 종목 시세 보기 close , 삼천당제약 등은 3% 빠지고 있으며 파마리서치 파마리서치 214450 | 코스닥 증권정보 현재가 549,000 전일대비 2,000 등락률 +0.37% 거래량 36,488 전일가 547,000 2025.09.26 10:16 기준 관련기사 연휴 앞두고 숨 고르는 코스피, 연이틀 3470선…코스닥도 하락코스피, AI 랠리·강달러 부담에 3460선 후퇴…코스닥도 약세코스피, 외국인 '팔자'에 사흘 만에 하락…3470선 마감 전 종목 시세 보기 close , 리가켐바이오 리가켐바이오 141080 | 코스닥 증권정보 현재가 142,400 전일대비 4,300 등락률 -2.93% 거래량 139,292 전일가 146,700 2025.09.26 10:16 기준 관련기사 연휴 앞두고 숨 고르는 코스피, 연이틀 3470선…코스닥도 하락코스피, AI 랠리·강달러 부담에 3460선 후퇴…코스닥도 약세코스피, 외국인 '팔자'에 사흘 만에 하락…3470선 마감 전 종목 시세 보기 close , HLB도 2% 이상 하락하고 있다.





유현석 기자 guspower@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>