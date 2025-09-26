지역주민 불편 해소… 울산엘리야병원, 추석 연휴 대체공휴일 정상 진료

24시간 응급실 운영

울산엘리야병원(병원장 정영환)은 추석 연휴로 인한 환자 불편과 의료 공백을 최소화하기 위해 오는 10월 8일(수) 대체공휴일에 정상 진료를 실시한다.

올해 추석은 3일 개천절을 시작으로 추석과 대체공휴일, 한글날이 이어지며 최장 7일간의 연휴가 발생한다. 이에 따라 응급환자 진료 차질과 의료 공백에 대한 우려가 커지고 있다.

울산엘리야병원은 긴 연휴로 인한 응급의료 공백 사태에 대응하고자 자체 24시간 비상 진료체계를 가동한다. 응급실과 입원 병동은 연휴 기간에도 정상 가동되며 지역 응급환자에 대한 신속하고 적극적인 진료를 시행하기 위해 당직·응급 콜 프로세서를 점검하고 시행한다.

특히 대체공휴일인 10월 8일에는 외래, 검사, 수술 등 100% 정상 진료를 시행한다. 이번 조치를 통해 연휴 기간 중 발생할 수 있는 의료 공백으로 불편이 예상됐던 지역주민들과 입원환자들의 진료가 차질 없이 이뤄질 것으로 기대된다.

울산엘리야병원 정영환 병원장은 "장기간 연휴는 진료 공백을 초래할 수 있고 지역사회 응급 의료 체계에도 문제가 발생할 수 있다"라며 "지역 보건소·관계 기관과의 긴밀한 협력을 통해 연휴 기간 중 응급실 비상 진료 체계 가동, 대체 공휴일 정상 진료를 통한 치료 연속성 확보 등 울산 북구 지역 환자들이 불편 없이 필요한 치료를 받을 수 있도록 만전을 기할 것"이라고 말했다.

이어 "울산엘리야병원은 울산 북구뿐만 아니라 인근 경주 외동읍, 양남면 등에 의료 서비스를 제공하는 종합병원으로 단순 진료 서비스를 넘어 지역사회의 보건 향상에 기여하고 상호 신뢰할 수 있는 동반자로서 환자 중심 의료를 실천하고 지역 주민들의 건강권 수호를 위해 책임을 다하겠다"라고 강조했다.





