[특징주]만호제강, 자사주 취득 소식에 20%대 ↑

권현지기자

입력2025.09.26 09:22

만호제강 이 자사주 취득 소식에 26일 장 초반 20% 넘게 오른다.


이날 오전 9시 20분 기준 유가증권시장에서 만호제강 주식은 전 거래일 대비 23.60% 뛴 4만8450원에 거래되고 있다. 이날 4만6350원으로 출발한 주가는 장중 한때 4만9000원까지 치솟으며 52주 신고가를 경신했다.

주주가치 제고 차원의 자사주 취득 소식이 매수심리를 자극한 것으로 보인다. 전날 만호제강은 주주가치 제고를 위해 250억원(보통주 73만3138주) 규모의 자기주식을 취득하기로 했다고 공시했다. 취득한 자기주식을 전량 소각한다는 방침으로, 별도 이사회를 개최한 뒤 소각 결정 공시를 할 예정이다.


취득 예상 기간은 26일부터 11월 30일까지 약 두 달이다. 취득 예정 주식 수는 전날 종가 3만4100원을 기준으로 산정됐다.

권현지 기자 hjk@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

