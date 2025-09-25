CJ대한통운, 물류업계 첫 휴머노이드 로봇 실증 착수

완충재 보충 작업에 투입…효율·안전 검증

로보티즈와 '피지컬 AI 기술 공동개발'

CJ대한통운 CJ대한통운 000120 | 코스피 증권정보 현재가 82,400 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 82,700 2025.09.25 개장전(20분지연) 관련기사 CJ대한통운, K셀러 글로벌 이커머스 직진출 지원[클릭 e종목]"CJ대한통운, 3분기부터 실적 개선"CJ대한통운, 하반기 신입사원 공개채용 전 종목 시세 보기 close 이 국내 물류업계 최초로 인공지능(AI) 휴머노이드 로봇 현장 실증에 나섰다.

CJ대한통운은 로봇 전문기업 로보티즈와 휴머노이드 로봇의 물류 현장 상용화를 위한 '피지컬 AI 기술 공동개발' 협약을 체결했다고 25일 밝혔다. 24일 서울 종로구 CJ대한통운 본사에서 열린 협약식에는 CJ대한통운 김정희 TES물류기술연구소장과 로보티즈 김병수 대표 등 주요 경영진이 참석했다.

CJ대한통운은 군포 풀필먼트센터 포장 공정에 AI 휴머노이드 로봇(사진)을 투입해 현장 실증 사업을 진행하고 있다. CJ대한통운 AD 원본보기 아이콘

'피지컬 AI'란 AI가 단순히 디지털 환경을 넘어 현실 세계를 물리적으로 이해·인식하고 행동하는 지능을 의미한다. CJ대한통운은 물류 작업에 특화된 AI 소프트웨어를 개발해 피지컬 AI를 구현하고, 물류센터 내 휴머노이드 적용 공정을 발굴해 현장 실증과 사업성 검증을 주도한다.

CJ대한통운은 9월부터 로보티즈 휴머노이드 로봇을 군포 풀필먼트센터에 배치해 현장 실증을 진행 중이다. 상품 포장 라인의 완충재 보충 작업에 투입해 운영 효율성과 안전성을 검증하고 있다.

로보티즈는 휴머노이드 하드웨어를 개발·공급하고, CJ대한통운의 운영 시스템 및 AI 소프트웨어와 원활히 연계될 수 있도록 기능을 강화한다.

김정희 CJ대한통운 TES물류기술연구소장(오른쪽)이 24일 오후 서울 종로구 CJ대한통운 본사에서 진행된 '휴머노이드 로봇의 물류 현장 상용화를 위한 피지컬 AI 기술 공동개발 업무협약식'에서 김병수 로보티즈 대표와 기념사진을 찍고 있다. CJ대한통운 원본보기 아이콘

CJ대한통운은 올해 말까지 실증사업을 완료한 후, 내년부터 주요 물류센터에 순차적으로 휴머노이드 로봇을 적용하고 본격적으로 상용화를 추진한다는 계획이다.

김정희 CJ대한통운 TES물류기술연구소장은 "물류용 휴머노이드 로봇 상용화를 향한 분수령"이라며 "휴머노이드 로봇 상용화는 결국 데이터 싸움이다. 현장 작업 데이터를 체계적으로 축적하고 분석해 휴머노이드와 AI 중심의 새로운 물류 기술 생태계를 주도하겠다"고 말했다.





오현길 기자 ohk0414@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>