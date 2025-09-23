포티투닷, UMOS 사업 독립…"2030년 매출 5000억원 목표"

연내 자회사 설립…직원 설명회 마쳐

포티투닷이 올해 UMOS(도시모빌리티 운영체제) 사업을 독립 성장 플랫폼으로 분리해 미래 모빌리티 경쟁력 강화에 나선다고 23일 밝혔다.

포티투닷은 UOMS 사업부를 자회사로 만들어 SDV(소프트웨어 중심 차량) 기술을 강화하고, UMOS 사업에 속도를 낸다는 전략을 세웠다. 그러면서 UMOS 사업부의 2030년 매출 목표를 5000억원으로 제시했다.

포티투닷은 SDV 기술 개발에 집중하고, UMOS 사업부는 독립 경영을 통해 마련된 영업·마케팅·운영 역량을 바탕으로 시장에 빠르게 서비스를 제공한다.

포티투닷 로고. 포티투닷 제공 AD 원본보기 아이콘

UMOS 사업은 기존 포티투닷에서 제공했던 스마트시티 및 모빌리티 통합 솔루션을 포함한다. ▲모빌리티 서비스 '탭!(TAP!)' ▲플릿관리서비스(FMS) 플레오스 플릿 ▲AI 기반 교통관리시스템(TMS) 카포라 ▲ 로봇서비스(RaaS) 기반 클라우드 WMS 등으로 구성될 예정이다.

동시에 포티투닷이 개발한 기술의 상용화를 위한 테스트 베드 역할을 수행하며, 자율주행 택시·셔틀·트럭 등 미래 모빌리티 서비스의 빠른 시장 전개를 지원할 계획이다.

포티투닷 관계자는 "포티투닷이 기술 중심 기업으로서의 입지를 다짐과 동시에 UMOS 사업도 독립적인 한 축으로 강화하기 위한 전략적인 선택"이라며 "지금까지 포티투닷 안에서 진행되던 UMOS가 독립적인 사업으로 성장함으로써 기민하게 다양한 모빌리티 서비스를 제공할 수 있을 것으로 기대한다"고 말했다.





우수연 기자 yesim@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>