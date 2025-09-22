다시 신고가 코스피…'8만전자'도 회복

0.7% 오른 3468 마감…코스닥 1.3%↑

外人·기관 양매수…코스닥선 '팔자'

삼성전자 4.6%…'8만전자' 복귀

코스피가 장중 신고가, 종가 기준 신고가 모두 새로 썼다. 코스닥도 1% 넘게 오르면서 증시에 훈풍이 불었다.

22일 코스피는 전 거래일 대비 0.68% 오른 3468.65로 거래를 마쳤다. 종가 기준 역대 최고가다. 장중에는 3482.25로 사상 처음으로 3480선을 돌파하기도 했다.

외국인과 기관의 양매수가 주효했다. 이들은 각각 5481억원, 2967억원어치를 순매수했다. 외국인의 경우 지난 19일 3950억원을 순매도한 이후 더 큰 규모의 순매수로 돌아섰다. 개인은 8728억원을 순매도하며 차익실현에 나서는 모습이다.

업종별로는 전기·전자(2.26%), 의료·정밀기기(1.39%), 제조(1.22%), 기계·장비(1.12%), 보험(0.91%) 등이 강세를 보였다. 통신(-1.64%), 금속(-1.21%), 운송·창고(-1.21%), 비금속(-0.98%) 등은 내렸다.

시가총액 상위 10위 종목도 희비가 갈렸다. 시총 1위 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 83,500 전일대비 3,800 등락률 +4.77% 거래량 27,464,808 전일가 79,700 2025.09.22 15:30 기준 관련기사 코스피, 1% 오르며 또 신고가…3500 도전 랠리美 금리 인하 훈풍에 올라타 볼까? 투자금이 더 필요하다면[굿모닝 증시]상승은 언제까지…美시장 눈치보며 차별화 전망 전 종목 시세 보기 close 는 무려 4.6% 올랐다. 두산에너빌리티 두산에너빌리티 034020 | 코스피 증권정보 현재가 62,400 전일대비 1,600 등락률 +2.63% 거래량 6,830,285 전일가 60,800 2025.09.22 15:30 기준 관련기사 코스피, 1% 오르며 또 신고가…3500 도전 랠리美 금리 인하 훈풍에 올라타 볼까? 투자금이 더 필요하다면유안타 "4분기 코스피 전망 3350~3750으로 상향" 전 종목 시세 보기 close (2.6%), 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 218,000 전일대비 4,000 등락률 +1.87% 거래량 499,195 전일가 214,000 2025.09.22 15:30 기준 관련기사 연 4%대 최저금리로 추가 투자금은 물론 신용미수대환까지'페달 오조작 방지' 현대차그룹, 첨단 기술로 안전 운전 지원코스피, 1% 오르며 또 신고가…3500 도전 랠리 전 종목 시세 보기 close (1.6%), HD현대중공업 HD현대중공업 329180 | 코스피 증권정보 현재가 497,500 전일대비 4,500 등락률 +0.91% 거래량 128,819 전일가 493,000 2025.09.22 15:30 기준 관련기사 코스피, 1% 오르며 또 신고가…3500 도전 랠리코스피, 사상 최고치 찍고 하락 마감…코스닥은 상승'외인·기관 팔자'…코스피 약보합, 코스닥은 오름세 전 종목 시세 보기 close (1.0%) 등도 강세를 보였다. 반면 SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 351,000 전일대비 2,000 등락률 -0.57% 거래량 4,324,894 전일가 353,000 2025.09.22 15:30 기준 관련기사 최태원 미일 종횡무진…"일본과 光반도체 공동개발" 첫 언급코스피, 1% 오르며 또 신고가…3500 도전 랠리美 금리 인하 훈풍에 올라타 볼까? 투자금이 더 필요하다면 전 종목 시세 보기 close (-0.5%), LG에너지솔루션 LG에너지솔루션 373220 | 코스피 증권정보 현재가 349,000 전일대비 500 등락률 -0.14% 거래량 137,479 전일가 349,500 2025.09.22 15:30 기준 관련기사 코스피, 1% 오르며 또 신고가…3500 도전 랠리코스피, 사상 최고치 찍고 하락 마감…코스닥은 상승'외인·기관 팔자'…코스피 약보합, 코스닥은 오름세 전 종목 시세 보기 close (-0.2%), 한화에어로스페이스 한화에어로스페이스 012450 | 코스피 증권정보 현재가 1,022,000 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 132,450 전일가 1,022,000 2025.09.22 15:30 기준 관련기사 코스피, 1% 오르며 또 신고가…3500 도전 랠리한화그룹, 추석 전 2620개 협력사 '대금 조기 지급'중국 단체관광 무비자 허용…유통업 전반 소비 회복 기대 전 종목 시세 보기 close (-0.2%) 등은 하락했다.

코스닥도 전 거래일보다 1.30% 오른 874.36에 폐장하며 강세를 보였다. 869.06으로 강보합 출발 이후 상승 폭을 키워가며 870선에 안착했다.

코스피와 달리 개인 홀로 1751억원어치를 순매수했다. 외국인과 기관은 각각 778억원, 130억원을 순매수했다.

코스닥 시장에서는 업종별 격차가 크게 벌어졌다. 일반서비스의 경우 4.64%나 올랐다. 이어 제약(1.86%), 섬유·의류(1.41%), 화학(1.39%), 제조(1.19%), 비금속(0.97%), 의료·정밀기기(0.94%), 전기·전자(0.92%) 등이 상승했다. 반면 종이·목재(-1.33%), 오락·문화(-1.11%), 운송장비·부품(-1.00%) 등은 하락했다.

시총 상위 10위 종목도 대부분 1% 이상 올랐다. 삼천당제약 삼천당제약 000250 | 코스닥 증권정보 현재가 257,000 전일대비 30,000 등락률 +13.22% 거래량 716,627 전일가 227,000 2025.09.22 15:30 기준 관련기사 코스피, 1% 오르며 또 신고가…3500 도전 랠리코스피, 사상 최고치 찍고 하락 마감…코스닥은 상승'외인·기관 팔자'…코스피 약보합, 코스닥은 오름세 전 종목 시세 보기 close 의 상승 폭이 13.0%로 가장 컸다. 알테오젠 알테오젠 196170 | 코스닥 증권정보 현재가 507,000 전일대비 34,500 등락률 +7.30% 거래량 1,005,543 전일가 472,500 2025.09.22 15:30 기준 관련기사 세계 1위 매출 의약품 '키트루다' 올라탄 韓바이오텍…年1.6조 번다코스피, 1% 오르며 또 신고가…3500 도전 랠리[특징주]알테오젠, 항암주사 美 허가 소식에 10%대↑…"전 세계 로열티" 전 종목 시세 보기 close 도 무려 7.3% 상승했다. 펩트론 펩트론 087010 | 코스닥 증권정보 현재가 304,000 전일대비 14,500 등락률 +5.01% 거래량 283,578 전일가 289,500 2025.09.22 15:30 기준 관련기사 '외인·기관 팔자'…코스피 약보합, 코스닥은 오름세코스피, 美 금리인하에 반등…3430선 웃돌아'파죽지세' 코스피 또 사상 최고…반도체株 불 뿜었다 전 종목 시세 보기 close (5.1%), 파마리서치 파마리서치 214450 | 코스닥 증권정보 현재가 609,000 전일대비 12,000 등락률 +2.01% 거래량 127,200 전일가 597,000 2025.09.22 15:30 기준 관련기사 코스피, 1% 오르며 또 신고가…3500 도전 랠리코스피, 사상 최고치 찍고 하락 마감…코스닥은 상승'외인·기관 팔자'…코스피 약보합, 코스닥은 오름세 전 종목 시세 보기 close (2.3%), 리가켐바이오 리가켐바이오 141080 | 코스닥 증권정보 현재가 156,300 전일대비 2,900 등락률 +1.89% 거래량 339,052 전일가 153,400 2025.09.22 15:30 기준 관련기사 코스피, 사상 최고치 찍고 하락 마감…코스닥은 상승'외인·기관 팔자'…코스피 약보합, 코스닥은 오름세코스피, 美 금리인하에 반등…3430선 웃돌아 전 종목 시세 보기 close (1.7%), 레인보우로보틱스 레인보우로보틱스 277810 | 코스닥 증권정보 현재가 314,500 전일대비 4,500 등락률 +1.45% 거래량 282,018 전일가 310,000 2025.09.22 15:30 기준 관련기사 코스피, 1% 오르며 또 신고가…3500 도전 랠리코스피, 사상 최고치 찍고 하락 마감…코스닥은 상승'외인·기관 팔자'…코스피 약보합, 코스닥은 오름세 전 종목 시세 보기 close (1.4%) 등도 1% 이상 올랐다. 에코프로비엠 에코프로비엠 247540 | 코스닥 증권정보 현재가 118,100 전일대비 700 등락률 -0.59% 거래량 281,523 전일가 118,800 2025.09.22 15:30 기준 관련기사 코스피, 1% 오르며 또 신고가…3500 도전 랠리코스피, 사상 최고치 찍고 하락 마감…코스닥은 상승'외인·기관 팔자'…코스피 약보합, 코스닥은 오름세 전 종목 시세 보기 close (-0.5%), 에코프로 에코프로 086520 | 코스닥 증권정보 현재가 49,550 전일대비 200 등락률 -0.40% 거래량 358,570 전일가 49,750 2025.09.22 15:30 기준 관련기사 코스피, 1% 오르며 또 신고가…3500 도전 랠리코스피, 사상 최고치 찍고 하락 마감…코스닥은 상승'외인·기관 팔자'…코스피 약보합, 코스닥은 오름세 전 종목 시세 보기 close (-0.2%)만 떨어졌다.





이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>