LG유플러스 강남 팝업서 아이폰17 시리즈 한눈에 본다

노경조기자

입력2025.09.21 09:42

아이폰17·애플워치·에어팟 전 라인업 전시
현대 미술가 차민영 작가 작품도 함께 배치

LG유플러스 는 애플 아이폰17 시리즈를 한눈에 볼 수 있는 팝업 전시를 서울 강남구 복합문화공간 '일상비일상의틈 by U+'에서 진행한다고 21일 밝혔다.


LG유플러스 모델이 서울 강남구 복합문화공간 '일상비일상의틈'에서 아이폰17 시리즈 팝업 전시를 소개하고 있다. LG유플러스 제공

LG유플러스 모델이 서울 강남구 복합문화공간 '일상비일상의틈'에서 아이폰17 시리즈 팝업 전시를 소개하고 있다. LG유플러스 제공

아이폰17 시리즈부터 애플워치, 에어팟 등 전 라인업을 전시한 팝업은 국내 통신사 플래그십 스토어 중 유일하다고 LG유플러스는 설명했다.

젼시 공간은 LG유플러스의 아이폰17 캠페인 슬로건인 '아이폰을 나답게 U+로 남다르게'를 주제로 아이폰17 시리즈의 시그니처 색상인 오렌지를 활용해 구성했다.


1층에는 아이폰17 시리즈 전체 모델을 포함해 애플워치 시리즈11·울트라3·SE3, 에어팟 프로3까지 전 라인업이 전시돼 있다. 현대 미술가 차민영 작가의 작품도 2층 중심으로 배치해 작품 일부는 에어팟 프로3를 통해 소리를 들을 수 있도록 연출했다.


전시를 둘러본 LG유플러스 고객에게는 '선라이즈 칵테일바'에서 칵테일과 전용 티코스터를 증정한다.

이현승 LG유플러스 구독·옴니플랫폼담당(상무)은 "앞으로도 MZ세대가 제품은 물론 전시 작품까지 함께 즐기며 브랜드와 소통할 수 있는 차별적인 경험을 제공하겠다"고 말했다.





노경조 기자 felizkj@asiae.co.kr
