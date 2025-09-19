10만원 구매하면 5000원 증정…대경권 이랜드리테일, '한가위 이득위크' 돌입

대경권 이랜드 리테일(동아백화점·NC)이 추석을 맞아 오는 24일부터 30일까지 7일간 '한가위 특가로 한가득 이득위크' 행사를 진행한다고 밝혔다.

이번 행사는 전국 이랜드리테일 전 지점이 동시에 참여하는 대형테마 행사로, 전국 공동 사은행사와 함께 대구·경북권 주요 지점별로 구별된 프로모션이 지역 소비자들에게 혜택을 받을 수 있도록 제공할 예정이다.

대경권 리테일 대표 지점별 테마/층별 주요 이벤트 및 점내 행사들을 살펴보면, 먼저 쇼핑점에서는 24일 단하루, 동아iM 뱅크 카드로 10만원 이상 구매 시 5000원 상품권 증정과 킴스클럽 1만원 이상 구매 시 패션·모던 5% 할인 쿠폰 증정 등의 프로모션 행사를 진행한다.

수성점에서는 24일 단하루, 동아iM 뱅크 카드 10만원·20만원 이상 구매 고객에게 각각 5000원·1만원 상품권 증정과 코코몽 키즈 아동입장권 현장구매고객 대상 성인 1인 무료입장 이벤트를 진행한다. 또한 26일과 27일 이틀간, 패션·모던·식품관 합산 20만원 이상 구매 고객에게 롤링핀 베이커리 1만원권 증정 행사를, 24일부터 27일까지 골프 브랜드(4층)에서 10만원이상 구매시 파크골프 18홀 이용권 증정행사와, 카카오페이머니 10만원 이상 결제시 5000원 상품권 증정 이벤트 등을 진행한다.

쇼핑점에서는 게스 가을 이월상품 초특가전, 메트로시티·엘르 스카프 한가위 선물 기획전, 타미라 가을패션 초특가전과 스케이트스·오닐·르까프 새단장오픈 특가 상품전이 진행된다.

수성점에서는 포트메리온·빌레로이&보흐 등 유럽주방 수입식기 할인대전과 닥스 핸드백 대전, 디즈니골프·콜핑 골프웨어·아웃도어 가을이월상품전, 트리아나·쉬즈미스 간절기 상품전 등 특별한 시즌 맞춤형 상품을 특별한 가격으로 선보인다.

대경권 식품매장(동아쇼핑·수성·강북·구미점)에서는 24일부터 28일까지 매일 단 하루 지정상품 초특가 행사를 비롯 24일부터 3일간 또는 5일간 한정으로 햇사과, 나주배, 캠벨포도 등 제철 과일과 한돈·한우, 꽃 전복·꽃게, 무항생제 계란 등 수산·축산물 수량 한정 특가 행사를 진행한다. 또한 미리 준비하는 추석 행사, 24일부터 5일간 오후 5시부터 '퇴근런' 타임세일 행사를, 지점행사기간 동안 월드클래스 수입식품 컬렉션 행사와 대한민국 수산대전, 오프라이스&애슐리 상품 특가전 등 다양한 행사를 진행한다.

또한 대경권 전 지점 모던하우스(동아쇼핑·수성·강북, NC엑스코·경산점)에서는 '한가위 특가로 한가득 이득위크' 테마행사와 함께 현 고백자 도자기 시리즈·말랑필 베개시리즈·원팟쿡 세트·멀티핸들 세트·위캔드 60수 면 홈웨어 세트 등 다양한 생활용품을 파격적으로 할인된 가격으로 구입 할 수 있는 기회가 주어진다.

이랜드 리테일 관계자는 "이번 '한가위 특가로 한가득 이득위크'행사는 추석을 앞둔 고객들에게 필요한 상품을 알뜰하게 구매하실 수 있도록 파격적인 가격으로 계획된 대규모 행사"라며 "패션, 식품, 리빙 등 전 카테고리별로 다양한 이벤트와 상품들을 어려운 경기의 지역민들을 위해 계획했다"고 말했다.





영남취재본부 구대선 기자 k5865@asiae.co.kr



