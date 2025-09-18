부영 이중근, KAIST 서울 기숙사 200억 리모델링 준공 기증

50년 넘은 노후 시설 전면 개보수

부영그룹이 18일 서울 동대문구 한국과학기술원(KAIST) 서울 캠퍼스에서 기숙사 리모델링 준공·기증식을 열었다고 밝혔다. 이날 행사에는 이중근 부영그룹 회장과 이광형 KAIST 총장을 비롯한 주요 인사와 학생들이 참석했다.

부영그룹은 지난해 KAIST 노후 기숙사 환경 개선을 위해 총 200억원 규모 리모델링 기부 약정을 체결했다. 이에 따라 올해 2월 대전 캠퍼스 기숙사에 이어 이번에는 서울 캠퍼스 소정사와 파정사 리모델링을 마쳤다.

이 회장은 준공식에서 "우리나라 과학 인재들이 안정적인 보금자리에서 학업과 연구에 정진하길 바라는 마음에서 시작된 사업이 결실을 맺게 됐다"며 "KAIST가 세계적 과학기술 혁신 대학으로 발전하는 밑거름이 되길 기원한다"고 말했다. 이광형 총장도 "세계 최고의 인재 양성을 위해 전심전력을 다하겠다"고 화답했다.

서울 캠퍼스 소정사(1972년 준공)와 파정사(1975년 준공)는 준공 50년이 넘어 노후화로 학생들의 불편이 이어져 왔다. 부영그룹은 외관 공사를 비롯해 기계·전기·통신·소방 등 시설 전반을 새로 단장했다. KAIST는 감사의 뜻을 담아 기숙사 이름을 이 회장의 아호를 따 '우정 소정사', '우정 파정사'로 바꿨다.

이 회장은 "교육은 국가의 미래를 설계하는 백년지대계"라는 신념 아래 지금까지 전국 초·중·고와 대학에 기숙사 130여개, 도서관, 체육관 등을 건립·기증했다. 또 우정학원을 설립해 화순 능주중·고, 서울 덕원여중·고, 덕원예고 등 5개 학교를 운영하고 있으며 창신대를 인수해 신입생 전원에게 1년 전액 장학금을 지급하고 있다.

최근에는 6·25전쟁 때 우리를 도운 유엔 60개국에 감사를 전하고 시대정신을 잇기 위해 유엔 설립일인 10월 24일을 공휴일로 지정하자는 제안을 내놓기도 했다.

부영그룹은 교육·장학뿐 아니라 역사 바로 알리기, 재난·재해 지원 성금, 소년소녀가장 후원, 태권도 세계화 지원 등 다양한 분야에 지금까지 1조2000억원을 기부하며 모범적인 ESG 경영을 실천하고 있다.





