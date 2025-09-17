서울시, 294억 투입해 AI·바이오 혁신기업 육성

'서울형 R&D' 신규과제 153개 선정

AI·바이오부터 양자·로봇까지 지원

테스트베드서울·약자기술R&D 등 투입

서울시가 294억원을 투입해 미래기술 혁신기업 육성에 나선다. 인공지능(AI), 바이오, 로봇, 양자 기술 등 6대 신성장산업을 집중 지원한다.

17일 서울시는 2025년 '서울형 R&D 지원사업' 신규과제 153개를 최종 선정하고 기술개발부터 실증, 사업화, 글로벌 진출까지 맞춤형 지원을 시작한다고 밝혔다.

'서울형 R&D 지원사업'은 2005년부터 중소기업의 기술경쟁력 강화와 산업 활성화를 견인해 온 서울시의 대표 연구개발(R&D) 지원 프로그램이다. 많은 기업들이 우수한 아이디어와 기술력을 보유하고도 개발 자금, 실증 기회, 시장 진출의 장벽에 가로막혀 도전에 나서기 어려운 현실 속에서, 서울형 R&D는 이를 전방위로 지원해 기술 혁신의 사다리 역할을 해왔다.

올해는 총 410억원(신규 294억원 포함)을 투입해 AI, 바이오, 로봇, 양자 기술 등 6대 신성장산업을 중심으로 기술개발부터 글로벌 진출까지 이어지는 완결형 지원 체계를 고도화한다. 특히 약자 기술개발과 시정 협업을 통해 기술의 사회적 확산을 함께 추진한다.

이번 공모에는 총 1186개 과제가 접수돼 평균 7.8대 1의 경쟁률을 기록했다. 이 중 6대 신성장산업(AI·바이오·양자·로봇·핀테크·창조산업) 분야 71개 과제에 142억원을 집중 지원한다. 대표 선정과제로는 바이오·의료 분야에서 글로벌 제약사와 협력 중인 '에이비스(AIVIS)'의 AI 기반 정밀 암 진단 기술, 핀테크 분야에서는 토스의 '앱인스토어' 프로젝트에 선정된 '안전집사'의 AI 부동산 계약 안전도 평가 플랫폼 등이 있다.

기업 성장 단계별 맞춤 지원도 강화한다. 서울시는 '서울혁신챌린지(10개 과제)', '민간투자연계 R&D(8개)', '기술보증기금 연계형 R&D(15개)' 등 33개 과제에 56억원을 배정했다.

서울시는 향후에도 기술을 통한 사회문제 해결과 글로벌 진출 기반 마련에 집중해 서울형 R&D를 '시민 삶을 바꾸는 혁신 플랫폼'으로 지속 발전시켜 나갈 계획이다. 시정 현장에서 개발 기술을 직접 활용하고 기업지원의 성과가 다시 시정 혁신으로 이어지는 선순환 구조를 강화해 나간다는 방침이다.

주용태 서울시 경제실장은 "기술경쟁력이 곧 도시경쟁력인 시대, 서울형 R&D는 기술개발부터 실증, 사업화, 글로벌 진출까지 전 과정을 촘촘히 연결해 기업의 성장을 빠르게 견인하고 있다"며 "앞으로도 민간과의 전략적 협력을 강화하고 기술이 시민 삶을 실질적으로 바꾸는 혁신의 선순환 구조를 더욱 가속하겠다"고 밝혔다.





