[내일날씨]낮 최고 체감온도 33도…전국 곳곳 강한 소나기

황서율기자

입력2025.09.15 20:22

화요일인 16일 늦더위가 이어질 전망이다.


일부 전남 남해안과 경남권, 제주도 해안에 폭염특보가 내려진 가운데 남부 지방을 중심으로 최고 체감온도가 33도 안팎으로 오르겠다.

전국이 대체로 흐리고 제주도는 가끔 구름이 많을 것으로 예상된다.


늦은 새벽부터 저녁 사이 전국 대부분 지역에 돌풍과 천둥·번개를 동반한 매우 강한 소나기가 내리겠다. 예상 강수량은 수도권과 대전·세종·충남, 전라권 5~60㎜, 강원 내륙·산지와 충북, 경상권, 제주도 5~40㎜다. 제주도는 최대 60㎜ 이상 소나기가 오는 곳도 있겠다.


강원 동해안을 제외한 중부 지방과 전북 북부는 늦은 밤부터 비가 올 수 있다.

미세먼지 농도는 전국이 '좋음'~'보통' 수준을 보이겠다.


바다 물결은 동해·남해 앞바다에서 0.5~1.0m, 서해 앞바다에서 0.5~1.5m로 일겠다. 안쪽 먼바다 파고는 동해·남해 0.5~1.5m, 서해 0.5~2.0m로 예상된다.


동해안은 너울로 인한 높은 물결이 백사장으로 세게 밀려올 수 있어 해안가 안전사고에 유의해야 한다.





황서율 기자 chestnut@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

