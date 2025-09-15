본문 바로가기
Dim영역
골프
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

용품/장비

미즈노골프, 커스텀 피팅 이벤트

노우래기자

입력2025.09.15 20:07

시계아이콘00분 30초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

신제품 미즈노 프로 출시 기념 행사
클럽 구매 시 추가 비용 없는 '노 업차지'
퍼포먼스 센터 무료 피팅 9월 한 달간 운영

한국미즈노가 신제품 미즈노 프로 시리즈(S-1, S-3, M-13, M-15) 출시를 기념해 이벤트를 진행한다.


미즈노만의 정교한 피팅 시스템을 경험할 수 있는 커스텀 피팅 행사다. 두 가지 혜택을 받을 수 있다. 첫 번째는 노 업차지(No Upcharge)다. 아이언 구매 시 총 60가지 옵션의 스틸 샤프트 중 원하는 사양으로 커스텀 메이드해도 추가 비용이 발생하지 않는다. 오는 12월 31일까지 미즈노 퍼포먼스 센터 서울 직영점과 공식 피팅 대리점에서 실시한다.

미즈노골프, 커스텀 피팅 이벤트
AD
원본보기 아이콘

두 번째는 무료 커스텀 피팅이다. 오는 30일까지 운영된다. 미즈노 퍼포먼스 센터 서울 직영점에서 전문 피터가 제공하는 아이언 커스텀 피팅을 무료로 받을 수 있다. 해당 이벤트는 예약제로 운영된다. 미즈노 공식 홈페이지 피팅 예약 페이지 또는 직영점 전화 예약을 통해 신청 가능하다.

미즈노 커스텀 피팅 이벤트에서는 미즈노의 독보적인 피팅 시스템인 샤프트 옵티마이저 3D를 활용한다. 골퍼의 스윙 DNA 데이터를 분석하고 최적의 아이언 및 샤프트 옵션을 추천한다. 이벤트에 대한 자세한 내용은 홈페이지에 있다.





노우래 기자 golfman@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"기아 스포티지 말고 도요타 라브4 살게요"…가격 역전당한 한국車 "기아 스포티지 말고 도요타 라브4 살게요"…가격 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

미용실 무서워 다이소 간다…추가비 공포에 "그냥 제가 해볼게요"

"1인당 30만원 받아가세요" 소득·재산 제한없이 지원금 지급

한강버스 18일 첫 뱃고동…추석 후 '급행' 노선 뜬다

테이블 두 개 놓고 '한 그릇 43만원'…"내 국수는 특별해" 식당 주인 논란

삼성家 장남 이지호, 39개월 해군 복무…11월 소위 임관 예정

초밥, 장난감, 볼펜…1시간내 칼배송 '이마트'

“염천교 수제화, 우리가 마지막 세대”… 이제 30여곳만 남아

새로운 이슈 보기